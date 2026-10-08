Rumiane policzki do ulubionego swetra. Największy trend w makijażu powraca

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki.

CHARLOTTE TILBURYAirbrush Flawless Blush Blur

Airbrush Flawless Blush Blur to róż w pudrze, który pomaga optycznie wygładzić skórę, jednocześnie nadając policzkom kolor i wymiar. Zapewnia trwałość do 16 godzin*, gwarantując długotrwały efekt. Jego niezwykle drobna, zmikronizowana i lekka formuła łatwo się rozprowadza, tworząc miękki, rozproszony efekt, który podkreśla naturalny blask cery.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Your Kaya Prasowany róż do policzków

Jedwabisty róż prasowany o lekkiej formule, który nadaje skórze naturalny, zdrowy odcień skóry – ten sam, który ma się po spacerze albo dobrze przespanej nocy. Intensywność koloru stopniuje się od subtelnej po wyrazistą, a formuła wtapia się w cerę bez podkreślania tekstury i porów oraz bez osypywania.

Autor: YourKaya/ Materiały prasowe

Armani Dolci Róż

Róż Dolci Makeup Blush od Armani otula policzki i usta świeżym kolorem o aksamitnie matowym wykończeniu. Przekształcająca się formuła kremu w puder gładko rozprowadza się na skórze, płynnie łączy się z jedwabistym kremem, a po nałożeniu zmienia się w miękkość pudru. Rozbudowująca się konsystencja jest wszechstronna: nałożona na policzki tworzy świeży, wyrzeźbiony efekt i nieskazitelny makijaż, nałożona na usta pozostawia nowoczesne, miękkie wykończenie. Zainspirowany zmysłową lekkością włoskich dolci, róż jest dostępny w poręcznym sztyfcie z eleganckim, miękkim w dotyku wykończeniem, które idealnie pasuje do każdej torebki.