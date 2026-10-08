To już koniec "Rancza"! Producent uciął dyskusję: "Kolejnego sezonu Rancza NIE BĘDZIE. Kropka"

Fani "Rancza" mogą mieć powody do niepokoju. Choć w ostatnich dniach pojawiły się informacje sugerujące, że 11. sezon wcale nie musi być końcem historii mieszkańców Wilkowyj, producent serialu Maciej Strzembosz jasno odniósł się do tych doniesień. Jego słowa nie pozostawiają większych wątpliwości.

Drodzy i Szanowni, powtórzę jeszcze raz: NIE BĘDZIE KOLEJNEGO SEZONU "RANCZA". Choć parafrazując dzielnego wojaka Szwejka można powiedzieć: jeszcze nigdy tak nie było, żeby czegoś nie było. Prawdopodobnie wznowimy powieści z pierwszych sezonów "Rancza", jeśli będą popularne, być może powstaną z kolejnych sezonów, być może będzie jakaś interaktywna atrakcja z uniwersum "Rancza", może gra planszowa, pewnie wreszcie wydamy piosenki. Uniwersum jest bogate i stwarza wielkie możliwości przy dobrej współpracy z TVP, a taką teraz mamy. Ale kolejnego sezonu Rancza NIE BĘDZIE. Kropka.

- napisał Maciej Strzembosz w grupie "Fan Club Ranczersi" na Facebooku.

Serial "Ranczo" zniknie, ale Wilkowyje zostaną

Tym samym producent rozdzielił dwie kwestie: przyszłość samego serialu oraz ewentualne kolejne projekty związane z jego światem. Z jego fejsbukowego oświadczenia wynika, że sześć odcinków "Rancza. Zemsty wiedźm" jest naprawdę ostatnią serią serialu. Jednocześnie nie wykluczył innych form rozwijania "uniwersum Rancza".

Sprawa ewentualnej kontynuacji serialu nabrała rozgłosu po niedawnych słowach prezesa ATM Grupy Przemysława Kmiotka. Podczas spotkania z mediami 5 października 2026 mówił on o możliwości powstania kolejnych serii "Rancza". Jak informował Presserwis, chodziło nawet o 12. i 13. sezon!

Najnowsza seria "Ranczo. Zemsta wiedźm" zamyka w pewien sposób historię, która została brutalnie przerwana kilka lat temu przez ówczesne władze TVP. Stanowi także otwarcie na kolejne sezony

- mówił wówczas Kmiotek.

Co z 12. i 13. sezonem "Rancza"?

Prezes ATM Grupy przekazywał również, że kolejne 13-odcinkowe serie mogłyby zostać zrealizowane w latach 2027 i 2028. Studio A miało być gotowe do stworzenia zespołu produkcyjnego oraz rozpoczęcia prac nad scenariuszami z nowym zespołem scenarzystów. Ostatecznie potrzebna byłaby jednak zgoda TVP.

Jeszcze musimy od publicznego nadawcy dostać ostateczne zielone światło na to, że chcą w to wchodzić

- zaznaczył Kmiotek.

To właśnie te zapowiedzi wywołały zamieszanie wśród fanów. Wcześniej wiadomo było bowiem, że "Ranczo. Zemsta wiedźm" ma być 11. sezonem produkcji i powrotem do historii mieszkańców Wilkowyj po latach. Teraz producent "Rancza" rozwiał wątpliwości o nadzieje. Maciej Strzembosz zdecydowanie zaznaczył, że sześć nowych odcinków to ostatnie odcinki samego serialu.

Życie po serialu "Ranczo?"

Na razie pozostaje więc czekać na premierę "Rancza. Zemsty wiedźm". Nowa seria liczy sześć odcinków, a w obsadzie ponownie znaleźli się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska.

Producent mówi więc jasno o końcu serialu, ale zostawia otwartą furtkę dla innych projektów z "uniwersum Rancza".

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Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP