Baron poruszony w "The Voice of Poland". W jej głosie usłyszał kołysankę dla swojego syna

Baron poruszony w "The Voice of Poland". Występ uczestniczki przypomniał mu o synu

Emocje w "The Voice of Poland" sięgają zenitu, a walka o ostatnie miejsca w drużynach trenerów jest coraz bardziej zacięta. W najbliższym odcinku widzowie będą świadkami niezwykłego momentu, gdy występ jednej z uczestniczek, Zuzanny Łukawskiej, doprowadził do osobistego wyznania ze strony Barona.

Młoda wokalistka wykonała utwór "Have I Told You Lately" w tak poruszający sposób, że odwróciły się wszystkie trenerskie fotele. Jej talent docenili Edyta Bartosiewicz, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron. To właśnie ten ostatni zareagował na występ w najbardziej emocjonalny sposób.

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Osobiste wyznanie Barona. "Jakbyś śpiewała kołysankę mojemu Leosiowi"

Okazało się, że delikatny śpiew Zuzanny przywołał u Barona bardzo osobiste skojarzenia związane z jego synkiem. Muzyk nie krył wzruszenia i postanowił podzielić się swoimi odczuciami na wizji.

Jak zaczęłaś śpiewać w taki piękny, urokliwy, delikatny sposób, to poczułem, jakbyś śpiewała kołysankę do snu mojemu Leosiowi. I mnie to tak rozczuliło. Cały czas pamiętam początek tego utworu, kiedy śpiewałaś bardzo stonowanie, delikatnie, jakbyś właśnie nie chciała obudzić mojego synka. I tak bardzo mnie to dotknęło. Dziękuję Ci za to – przyznał poruszony Baron.

Kuba Badach żartuje z Barona. "Podryw na synka"

Osobiste wyznanie trenera nie umknęło uwadze Kuby Badacha, który błyskawicznie obrócił całą sytuację w żart. W swoim stylu skomentował próbę przekonania uczestniczki do dołączenia do drużyny Tomsona i Barona.

Powiem Ci, że to był jeden z lepszych tekstów na podryw, jakie słyszałem – zażartował Badach, zwracając się do kolegi z jurorskiego fotela. Reakcja Barona była natychmiastowa. Podryw "na synka" – podchwycił z uśmiechem muzyk.

Przed nami ostatnie Przesłuchania w ciemno 17. edycji programu. To ostatnia szansa dla uczestników, by zdobyć miejsce w jednej z drużyn. O tym, do kogo zdecyduje się dołączyć Zuzanna Łukawska, przekonamy się już w najbliższą sobotę 10 października.

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Aukcja Fundacji TVP

Trwa aukcja Fundacji TVP, w której do licytowania jest udział w finale "The Voice od Poland"!

Kiedy: sobota, 5 grudnia 2026 r.

Gdzie: siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie

Przedmiot aukcji: podwójna wejściówka dla dwóch osób na finał "The Voice of Poland"

Szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w wydarzeniu, w tym godzina przybycia i zasady wejścia na teren Telewizji Polskiej, zostaną uzgodnione bezpośrednio ze zwycięzcą aukcji.Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji TVP.

Zobacz więcej zdjęć. "The Voice of Poland": odcinek 7. i 8. Co się działo? Kto odwrócił fotele jurorów? Zobaczcie zdjęcia!

"The Voice of Poland" 17. To wykonanie rozczuliło Barona! Wspomniał o synku

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