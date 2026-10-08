Baron poruszony w "The Voice of Poland". W jej głosie usłyszał kołysankę dla swojego syna

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Redakcja se.pl
2026-10-08 18:04

Wielkie poruszenie w "The Voice of Poland"! Występ Zuzanny Łukawskiej sprawił, że Baron nie krył wzruszenia i podzielił się na wizji bardzo osobistym wyznaniem. Muzyk przyznał, że delikatny śpiew uczestniczki poczuł tak, jakby śpiewała kołysankę dla jego synka, Leosia. Na jego słowa błyskawicznie zareagował Kuba Badach, obracając sytuację w żart o "podrywie na synka".

Baron poruszony w "The Voice of Poland". Występ uczestniczki przypomniał mu o synu

Emocje w "The Voice of Poland" sięgają zenitu, a walka o ostatnie miejsca w drużynach trenerów jest coraz bardziej zacięta. W najbliższym odcinku widzowie będą świadkami niezwykłego momentu, gdy występ jednej z uczestniczek, Zuzanny Łukawskiej, doprowadził do osobistego wyznania ze strony Barona.

Młoda wokalistka wykonała utwór "Have I Told You Lately" w tak poruszający sposób, że odwróciły się wszystkie trenerskie fotele. Jej talent docenili Edyta Bartosiewicz, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron. To właśnie ten ostatni zareagował na występ w najbardziej emocjonalny sposób.

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Osobiste wyznanie Barona. "Jakbyś śpiewała kołysankę mojemu Leosiowi"

Okazało się, że delikatny śpiew Zuzanny przywołał u Barona bardzo osobiste skojarzenia związane z jego synkiem. Muzyk nie krył wzruszenia i postanowił podzielić się swoimi odczuciami na wizji.

Jak zaczęłaś śpiewać w taki piękny, urokliwy, delikatny sposób, to poczułem, jakbyś śpiewała kołysankę do snu mojemu Leosiowi. I mnie to tak rozczuliło. Cały czas pamiętam początek tego utworu, kiedy śpiewałaś bardzo stonowanie, delikatnie, jakbyś właśnie nie chciała obudzić mojego synka. I tak bardzo mnie to dotknęło. Dziękuję Ci za to – przyznał poruszony Baron.

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Osobiste wyznanie trenera nie umknęło uwadze Kuby Badacha, który błyskawicznie obrócił całą sytuację w żart. W swoim stylu skomentował próbę przekonania uczestniczki do dołączenia do drużyny Tomsona i Barona.

Powiem Ci, że to był jeden z lepszych tekstów na podryw, jakie słyszałem – zażartował Badach, zwracając się do kolegi z jurorskiego fotela. Reakcja Barona była natychmiastowa. Podryw "na synka" – podchwycił z uśmiechem muzyk.

Przed nami ostatnie Przesłuchania w ciemno 17. edycji programu. To ostatnia szansa dla uczestników, by zdobyć miejsce w jednej z drużyn. O tym, do kogo zdecyduje się dołączyć Zuzanna Łukawska, przekonamy się już w najbliższą sobotę 10 października.

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Aukcja Fundacji TVP

Trwa aukcja Fundacji TVP, w której do licytowania jest udział w finale "The Voice od Poland"!

  • Kiedy: sobota, 5 grudnia 2026 r.
  • Gdzie: siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie
  • Przedmiot aukcji: podwójna wejściówka dla dwóch osób na finał "The Voice of Poland"

Szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w wydarzeniu, w tym godzina przybycia i zasady wejścia na teren Telewizji Polskiej, zostaną uzgodnione bezpośrednio ze zwycięzcą aukcji.Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji TVP.

Zobacz więcej zdjęć. "The Voice of Poland": odcinek 7. i 8. Co się działo? Kto odwrócił fotele jurorów? Zobaczcie zdjęcia!

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