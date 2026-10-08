Baron poruszony w "The Voice of Poland". W jej głosie usłyszał kołysankę dla swojego syna

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Baron poruszony w "The Voice of Poland". Występ uczestniczki przypomniał mu o synu
Emocje w "The Voice of Poland" sięgają zenitu, a walka o ostatnie miejsca w drużynach trenerów jest coraz bardziej zacięta. W najbliższym odcinku widzowie będą świadkami niezwykłego momentu, gdy występ jednej z uczestniczek, Zuzanny Łukawskiej, doprowadził do osobistego wyznania ze strony Barona.
Młoda wokalistka wykonała utwór "Have I Told You Lately" w tak poruszający sposób, że odwróciły się wszystkie trenerskie fotele. Jej talent docenili Edyta Bartosiewicz, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron. To właśnie ten ostatni zareagował na występ w najbardziej emocjonalny sposób.
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Osobiste wyznanie Barona. "Jakbyś śpiewała kołysankę mojemu Leosiowi"
Okazało się, że delikatny śpiew Zuzanny przywołał u Barona bardzo osobiste skojarzenia związane z jego synkiem. Muzyk nie krył wzruszenia i postanowił podzielić się swoimi odczuciami na wizji.
Jak zaczęłaś śpiewać w taki piękny, urokliwy, delikatny sposób, to poczułem, jakbyś śpiewała kołysankę do snu mojemu Leosiowi. I mnie to tak rozczuliło. Cały czas pamiętam początek tego utworu, kiedy śpiewałaś bardzo stonowanie, delikatnie, jakbyś właśnie nie chciała obudzić mojego synka. I tak bardzo mnie to dotknęło. Dziękuję Ci za to – przyznał poruszony Baron.
Kuba Badach żartuje z Barona. "Podryw na synka"
Osobiste wyznanie trenera nie umknęło uwadze Kuby Badacha, który błyskawicznie obrócił całą sytuację w żart. W swoim stylu skomentował próbę przekonania uczestniczki do dołączenia do drużyny Tomsona i Barona.
Powiem Ci, że to był jeden z lepszych tekstów na podryw, jakie słyszałem – zażartował Badach, zwracając się do kolegi z jurorskiego fotela. Reakcja Barona była natychmiastowa. Podryw "na synka" – podchwycił z uśmiechem muzyk.
Przed nami ostatnie Przesłuchania w ciemno 17. edycji programu. To ostatnia szansa dla uczestników, by zdobyć miejsce w jednej z drużyn. O tym, do kogo zdecyduje się dołączyć Zuzanna Łukawska, przekonamy się już w najbliższą sobotę 10 października.
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Aukcja Fundacji TVP
Trwa aukcja Fundacji TVP, w której do licytowania jest udział w finale "The Voice od Poland"!
- Kiedy: sobota, 5 grudnia 2026 r.
- Gdzie: siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie
- Przedmiot aukcji: podwójna wejściówka dla dwóch osób na finał "The Voice of Poland"
Szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w wydarzeniu, w tym godzina przybycia i zasady wejścia na teren Telewizji Polskiej, zostaną uzgodnione bezpośrednio ze zwycięzcą aukcji.Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji TVP.
Zobacz więcej zdjęć. "The Voice of Poland": odcinek 7. i 8. Co się działo? Kto odwrócił fotele jurorów? Zobaczcie zdjęcia!