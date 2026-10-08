Różowy październik: polskie marki przypominają: dbaj o siebie

Czułość wobec siebie to dla Neboa więcej niż hasło. Od miesięcy marka zachęca kobiety do drobnych, codziennych gestów troski o siebie, w tym w ramach Strefy Czułości w aplikacji Rossmann. W październiku ta troska nabiera szczególnego znaczenia. W Miesiącu Świadomości Raka Piersi Neboa łączy siły z Fundacją Rak'n'Roll, by przypomnieć, że na profilaktykę znajdzie się miejsce nawet w najbardziej wypełnionym kalendarzu i pomiędzy najprostszymi rytuałami pielęgnacyjnymi. Fundacja Rak'n'Roll od lat konsekwentnie przypomina, że profilaktyka zaczyna się od uważności na własne ciało: jego potrzeby, sygnały i zmiany. Od samego początku jej celem było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej, przełamywanie tabu związanego z podejściem do raka w Polsce i zarażanie pozytywną energią. Robią to także w opowieści o profilaktyce. Teraz wspólnie z Neboa zachęcają kobiety, by znalazły chwilę dla siebie, na troskę o własne ciało i na regularne potwierdzanie stanu swojego zdrowia w badaniach, zarówno tych wykonywanych samodzielnie, jak i tych, które przeprowadza lekarz.

„Od dawna zachęcamy kobiety do małych gestów czułości wobec siebie. Październik to idealny moment, aby przypomnieć, że czułość to także odpowiedzialność za własne zdrowie. Samobadanie piersi nie wymaga wiele czasu, tylko nawyku, a ten najłatwiej zbudować np. w zaciszu własnej łazienki, gdzie i tak dbamy o siebie. Współpraca z Fundacją Rak'n'Roll to naturalny kolejny krok: tym razem chcemy działać wcześniej i przypominać, że regularne badania to najprostszy sposób, by o siebie zadbać”- mówi Karolina Wiśniewska, brand managerka Neboa.

„Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy zachęcać do dbania o swoje zdrowie, wykorzystując do tego przekaz lekki, bliski i wspierający. Wiemy, że brak czasu bywa wymówką przed samobadaniem lub wybraniem się na badania profilaktyczne. Razem z marką Neboa chcemy pokazywać, że USG czy samobadanie piersi mogą być częścią codzienności, tak samo jak regularna pielęgnacja włosów. Scenariuszem absolutnie przepięknym jest ten, w którym kobieta w przerwie między nałożeniem a spłukaniem np. maski do włosów wykonuje samobadanie piersi. Szukajmy miejsc na troskę, zdrowie i profilaktykę w codzienności” – dodaje Eliza Pawlik z Fundacji Rak’n’Roll.

W ramach współpracy Neboa x Rak’n’Roll, marka zobowiązała się do finansowego wsparcia fundacji. W dniach 8-21 października każdy zakup kosmetyków z różowej serii Repair & Shine w drogeriach Rossmann oznacza wymierne środki, które trafią na konto fundacji.