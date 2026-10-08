Najbardziej zrzędliwy bohater świąt odwiedza znaną markę kosmetyczną. Poznaj nową kolekcję

Kolekcja Lush × The Grinch czerpie z historii, którą od pokoleń znają kolejne generacje. Bo za zrzędliwym usposobieniem Grincha kryje się opowieść o przemianie i o tym, że nawet najbardziej zamknięte serce może znaleźć w sobie miejsce na radość. W podobnym duchu Lush przypomina, że święta nie muszą oznaczać nadmiaru, a mogą być okazją do zwolnienia, spędzenia czasu z bliskimi i zadbania o siebie.

Kwaśne jabłko i trochę zielonego chaosu

Charakterystycznym elementem kolekcji jest nowy zapach kwaśnego zielonego jabłka. Świeży, soczysty i lekko musujący, łączy intensywne owocowe i cytrusowe nuty z wyraźnie kwaśnym charakterem. To właśnie on pojawia się w produktach kolekcji, nadając im charakterystyczny, nieco zadziorny profil.

„Lush i Grinch to dla mnie bardzo naturalne połączenie. Obie marki są zabawne, kreatywne i mają w sobie pewną buntowniczość. Inspirując się kwaśną, ale jednocześnie skrycie słodką osobowością Grincha, stworzyliśmy zupełnie nowy zapach kwaśnego jabłka. Jest wyrazisty, owocowy i zdecydowanie nie sposób pomylić go z czymkolwiek innym.” - Kalem Brinkworth, Head of Collaborations at Lush

Grinch w kąpieli i pod prysznicem

W kolekcji znalazły się The Grinch Bath Bomb, Grouchy Grinch Shower Gummy oraz Sour Grinch Shower Gel. Dla tych, którzy lubią bardziej nietypowe formuły, przygotowano Grumpy Grinch Shower Slime - ekskluzywny produkt dostępny w zestawie Lush × The Grinch Gift. Całość uzupełnia Lush × The Grinch Pin Badge.

Kolekcja łączy charakterystyczną dla Lush zabawę formą i zapachem z rozpoznawalną estetyką Grincha. To propozycja dla tych, którzy w świątecznej rutynie szukają czegoś więcej niż klasycznych, sezonowych aromatów.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe