Dwuetapowe oczyszczanie twarzy. Urodowy hit czy niepotrzebny rytuał?

Przed TikTok-iem, były… gejsze

Na długo przed tym, zanim internetowe influencerki zaczęły polecać dwuetapowe oczyszczanie, tę metodę znały już gejsze oraz aktorzy japońskiego teatru kabuki. W XVI i XVII wieku ich sceniczny wizerunek bazował na charakterystycznym, bardzo kryjącym makijażu, którego podstawą był tradycyjny japoński biały puder oshiroi. Tworzył on na twarzy jednolitą, jasną powierzchnię, stanowiącą tło dla kanonu piękna tamtych czasów. Problem polegał na tym, że tak intensywnego makijażu nie dało się łatwo usunąć samą wodą. Dlatego gejsze, maiko i aktorzy kabuki wykorzystywali różnego rodzaju oleje, które rozpuszczały warstwę kosmetyków, zanim przystępowali do mycia twarzy wodą.

Tak wyglądały początki dwuetapowego oczyszczania, choć oczywiście nikt nie nazywał go wówczas w ten sposób. Praktyka przetrwała kolejne stulecia, a w 1967 roku nabrała bardziej współczesnego charakteru, gdy marka Shu Uemura wprowadziła na rynek olejek do demakijażu, przyczyniając się do popularyzacji tej metody w nowoczesnej japońskiej pielęgnacji. Później przejęła ją koreańska filozofia beauty, którą znamy dzisiaj. Nie, Koreańczycy nie wymyślili dwuetapowego oczyszczania, ale to właśnie dynamicznie rozwijający się rynek K-beauty sprawił, że rytuał stał się rozpoznawalny na całym świecie.

Czy dwuetapowe oczyszczanie naprawdę działa?

Tak, i to całkiem dobrze! Kosmetyk na bazie oleju pomaga rozpuścić i usunąć zanieczyszczenia, z którymi zwykły preparat myjący może sobie nie poradzić. Chodzi przede wszystkim o mocny makijaż, wodoodporny tusz do rzęs, filtry przeciwsłoneczne oraz nadmiar sebum. Dlaczego olej działa tak skutecznie? Obowiązuje tu prosta zasada: podobne rozpuszcza się w podobnym. Cząsteczki tłuszczów i olejów przyciągają się wzajemnie, dzięki czemu kosmetyk olejowy może skutecznie rozpuszczać tłuste zanieczyszczenia i ułatwiać ich usunięcie ze skóry.

Drugi etap to oczyszczanie preparatem na bazie wody. Jego zadaniem jest usunięcie pozostałości potu, kurzu, zanieczyszczeń i resztek kosmetyku użytego wcześniej, a także nadmiaru sebum. Najprościej mówiąc: pierwszy produkt działa jak preparat do demakijażu, a drugi jak klasyczny kosmetyk do mycia twarzy.

Czy potrzebujesz dwuetapowego oczyszczania?

Nie przyjmuj bezkrytycznie każdej nowej urodowej porady i zachowaj zdrowy rozsądek. Czy zatem każda osoba powinna stosować dwuetapowe oczyszczanie? Zdecydowanie nie. Wiele osób może z powodzeniem poprzestać na jednym, dokładnym myciu twarzy delikatnym preparatem. Jeśli nie nosisz makijażu, a twoja skóra jest wyjątkowo wrażliwa, rano może wystarczyć nawet samo przemycie jej wodą. Dermatolodzy często zwracają uwagę nie tyle na niedostateczne oczyszczanie, ile na problem zbyt częstego mycia i związanych z nim podrażnień.

Zrezygnuj z dwuetapowego oczyszczania, jeśli masz:

Suchą lub odwodnioną skórę. Dodatkowe oczyszczanie może pozbawiać ją naturalnych lipidów, nasilać uczucie ściągnięcia i powodować łuszczenie.

Skórę wrażliwą lub z trądzikiem różowatym. Dwa etapy oczyszczania oznaczają więcej kontaktu ze skórą i więcej masażu, co może wywoływać zaczerwienienie, pieczenie i podrażnienia.

Osłabioną barierę hydrolipidową. Jeśli skóra jest już uszkodzona, na przykład na skutek nadmiernego złuszczania lub stosowania zbyt intensywnych składników aktywnych, kolejne oczyszczanie może pogorszyć jej stan. Szczególnie jeśli drugi produkt mocno się pieni i pozostawia nieprzyjemne uczucie suchości.

Brak makijażu i intensywnej ochrony SPF. Jeśli nie używasz wodoodpornych kosmetyków, mocnego makijażu ani filtrów przeciwsłonecznych, jeden delikatny preparat myjący zazwyczaj w zupełności wystarczy. Nie ma sensu kupować kolejnego produktu tylko po to, żeby stał na półce.

Dwuetapowe oczyszczanie może ci się przydać, jeśli:

Regularnie się malujesz. Szczególnie jeśli używasz trwałych podkładów, wodoodpornego tuszu do rzęs i kosmetyków, które mają utrzymywać się na skórze przez cały dzień. Makijaż pozwala nam podkreślać urodę, wyrażać siebie i bawić się własnym wizerunkiem. Czy jest w tym odrobina próżności? Być może. Ale dla wielu kobiet makijaż to również codzienna forma twórczej ekspresji.

Stosujesz wodoodporne filtry przeciwsłoneczne. Ich zadaniem jest ochrona skóry przed promieniowaniem UV, które może powodować uszkodzenia DNA komórek, przyspieszać fotostarzenie i zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka. Dlatego dokładne usuwanie filtrów przeciwsłonecznych pod koniec dnia jest tak istotne.

Masz cerę tłustą lub skłonną do zanieczyszczeń. Może się wydawać, że nakładanie olejowego preparatu na skórę, która i tak produkuje dużo sebum, nie jest najlepszym pomysłem. Tymczasem zasada „podobne rozpuszcza się w podobnym” działa również tutaj. Kosmetyk olejowy pomaga usunąć nadmiar sebum, resztki makijażu i zanieczyszczenia, które mogą przyczyniać się do zatykania porów i powstawania niedoskonałości.

Intensywnie ćwiczysz, mocno się pocisz lub mieszkasz w zanieczyszczonym środowisku. Jeśli pod koniec dnia masz wrażenie, że na skórze osiadło wyjątkowo dużo zanieczyszczeń, a zwykłe mycie nie daje ci poczucia komfortu, dodatkowy etap oczyszczania może okazać się pomocny.

Dwuetapowe oczyszczanie w stylu FOREO

W FOREO, mają prosty, praktyczny rytuał oparty na dwóch kosmetykach: LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm oraz LUNA™ Micro-foam Cleanser 2.0, a także miękkiej silikonowej szczoteczce do masażu twarzy LUNA™. Jeśli nie jesteś zwolenniczką urządzeń kosmetycznych, możesz oczywiście używać samych preparatów i dłoni. Ale jeśli raz wypróbujesz silikonową szczoteczkę, być może trudno będzie ci się z nią rozstać.

Krok 1. LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm

Pierwszym etapem dwuetapowego oczyszczania zawsze powinien być olejek lub balsam myjący. Niewielką ilość LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm, mniej więcej wielkości ziarnka grochu, rozprowadź delikatnym masażem na suchej skórze twarzy i szyi. Kosmetyk pomoże rozpuścić makijaż, filtr przeciwsłoneczny i nadmiar sebum. Poświęć nieco więcej uwagi miejscom, w których gromadzi się więcej kosmetyków, takim jak skrzydełka nosa, gdzie często dokładnie nakładamy SPF, oraz okolice oczu, zwłaszcza jeśli używasz trwałego tuszu do rzęs i wodoodpornego eyelinera.

LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm ma trzy oblicza – stąd określenie „trójfazowy”. Początkowo jest miękkim, maślanym balsamem, który pod wpływem ciepła skóry zmienia się w lekki olejek. Po dodaniu wody przekształca się natomiast w delikatną, mleczną emulsję. Dzięki temu łatwo się spłukuje i nie pozostawia na skórze ciężkiej, tłustej warstwy. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób z cerą tłustą, które na samą myśl o nakładaniu oleju na twarz reagują niepokojem.

Balsam skutecznie rozpuszcza nawet trwałe filtry SPF, wodoodporny i sceniczny makijaż oraz nagromadzone w ciągu dnia lipidy, czyli tłuszcze. Nie wymaga przy tym intensywnego pocierania skóry, które mogłoby prowadzić do zaczerwienienia i podrażnień.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Krok 2. LUNA™ Micro-foam Cleanser 2.0

Makijaż i większość zanieczyszczeń zostały usunięte, ale na skórze mogą pozostać ślady olejku, sebum i innych osadów. Szczególnie w przypadku cery mieszanej, tłustej lub wrażliwej warto zadbać o ich delikatne usunięcie.

Zadaniem drugiego kosmetyku, LUNA™ Micro-foam Cleanser 2.0, nie jest jednak usunięcie każdej cząsteczki tłuszczu ze skóry. Chodzi o oczyszczenie jej z pozostałości pierwszego preparatu, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i naturalnej równowagi. Pamiętajmy, że skóra nie powinna być sterylna. Żyje na niej mikrobiom, który pełni ważną funkcję ochronną.

LUNA™ Micro-foam Cleanser 2.0 ma postać jedwabistego kremu, który podczas mycia zmienia się w delikatną mikropiankę. Pomaga ona usuwać zanieczyszczenia gromadzące się w porach. Formuła nie zawiera substancji zapachowych ani siarczanów, a 87 proc. jej składników jest pochodzenia naturalnego.

Rekomendujemy stosowanie kosmetyku w połączeniu z urządzeniem do masażu i oczyszczania twarzy - silikonową szczoteczką FOREO LUNA™. Można oczywiście używać również samych dłoni, ale szczoteczka pozwala połączyć oczyszczanie z delikatnym masażem skóry.

W składzie preparatu znajdziemy nawilżające i łagodzące aminokwasy, witaminę E o właściwościach antyoksydacyjnych, a także roślinę znaną jako Chameleon plant, kojącą centellę azjatycką (Cica), pullulan wspierający mikrobiom oraz prebiotyki. Nałóż niewielką ilość pianki na silikonową szczoteczkę LUNA™ i przez około minutę delikatnie przesuwaj ją po twarzy. Miękkie silikonowe wypustki oraz technologia masażu

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Czy rano również trzeba oczyszczać twarz dwuetapowo?

Nie ma takiej potrzeby. Możesz w ten sposób niepotrzebnie narażać skórę na zbyt intensywne oczyszczanie. Pierwszy, olejowy etap ma przede wszystkim usuwać makijaż, filtry przeciwsłoneczne, sebum i zanieczyszczenia, które nagromadziły się na skórze w ciągu dnia. W nocy raczej nie nakładasz przecież pełnego makijażu.

Rano wystarczy delikatne umycie twarzy łagodnym preparatem lub inna metoda, która dobrze służy ich skórze. Pełne dwuetapowe oczyszczanie zostaw na wieczór, kiedy rzeczywiście jest co usuwać.

I pamiętaj: czysta skóra to dobra wiadomość, ale skóra pozbawiona naturalnej ochrony już niekoniecznie. Ma przecież własny, całkiem skomplikowany ekosystem: barierę ochronną, lipidy, mikrobiom i całą masę mechanizmów, które pomagają jej zachować zdrowie. Nie musisz każdego wieczoru wypowiadać jej wojny w imię obsesyjnej czystości. Jesteś człowiekiem, a nie narzędziem chirurgicznym!

Najprostsze zasady? Usuń to, co trzeba usunąć. Pozostaw to, co powinno zostać. Chroń barierę hydrolipidową, dbaj o nawilżenie i oczyszczaj zgodnie z potrzebami twojej skóry.