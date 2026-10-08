13-latek przyszedł do szkoły z nożem. Policję zawiadomiła dyrekcja!

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 października, po godzinie 14 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie. Jak informuje TVN24, dyrekcja placówki powiadomiła policję o 13-letnim uczniu, który miał przy sobie nóż.

Otrzymaliśmy zgłoszenie od dyrekcji szkoły podstawowej, dotyczące 13-letniego ucznia, który przyszedł do szkoły, mając w plecaku nóż. Chłopiec pokazał go koledze, a ta informacja została przekazana nauczycielom i dyrekcji – przekazała TVN24 kom. Monika Curyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

Policjanci pojawili się w szkole i przeprowadzili rozmowy ze świadkami. Zabezpieczyli również nóż. Funkcjonariusze ustalili, że 13-latek przez cały pobyt w placówce nie wyjmował go z plecaka.

O zdarzeniu poinformowano rodziców chłopca, którzy przyjechali do szkoły. Wszystkie czynności z udziałem nastolatka były prowadzone w obecności jego opiekunów prawnych, zgodnie z procedurami dotyczącymi osób nieletnich.

Policja podkreśla, że w tej sytuacji bardzo ważna była szybka reakcja uczniów oraz dyrekcji szkoły.

W tej całej sytuacji bardzo ważna była szybka i właściwa reakcja uczniów oraz dyrekcji szkoły – zaznaczyła kom. Monika Curyk.

Policjanci będą teraz kompletować materiał dotyczący zdarzenia. Następnie sprawa zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Kolejne niepokojące zdarzenie w szkole

Informacja z Pępowa pojawia się w szczególnie niepokojącym momencie. W ostatnich dniach doszło bowiem do kolejnych poważnych incydentów z użyciem noża w polskich placówkach oświatowych.

W czwartek, 8 października, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń miał wtargnąć do budynku z nożem i zaatakować trzy osoby. Jedna z poszkodowanych – 37-letnia pracownica szkoły – zmarła mimo podjętej reanimacji.

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To nie był jedyny taki przypadek w ostatnich dniach. Dzień wcześniej, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do ataku 19-latka z użyciem noża. Poszkodowanych zostało dziewięć osób – pięcioro uczniów, dwóch pedagogów oraz dwie inne osoby.

W sprawie zdarzenia w Pępowie nie ma jednak informacji, by 13-latek zaatakował kogokolwiek lub wyjął nóż z plecaka. O dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd rodzinny.