Sąsiedzi nożownika z Ostrołęki przerywają milczenie. Ujawniają, co działo się w bloku po ataku!

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-10-08 12:00

Co działo się w rodzinie 19-letniego Jakuba Z., który z nożem zaatakował uczniów i nauczycieli? Dzień po ataku reporterzy „Super Expressu” dotarli do jego sąsiadów. Mieszkańcy mówią nam o ojcu z kryminalną przeszłością i wielogodzinnej akcji antyterrorystów, która sparaliżowała osiedle!

Atak 19-letniego Jakuba Z. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce był szokiem dla całego kraju. Jednak dla mieszkańców bloku, w którym mieszkał jego ojciec, prawdziwy horror rozpoczął się dopiero kilka godzin później. Osiedle zamieniło się w prawdziwą twierdzę.

„Kazali nam nie wychodzić z domów”

Gdy media informowały o pościgu za nożownikiem, pod jednym z bloków w Ostrołęce rozpoczynała się cicha, ale pełna napięcia operacja. Zaczęło się niepozornie, około godziny 14, gdy na osiedlu pojawili się pierwsi policjanci w cywilu. Z każdą godziną napięcie rosło. Główna faza operacji ruszyła po godzinie 19, kiedy pod budynek zaczęły podjeżdżać kolejne radiowozy.

Od wieczora policja była już praktycznie cały czas. Później pojawili się antyterroryści. Przez megafon informowali nas, żeby nie wychodzić z domów − opowiadała przerażona Joanna Olkowska.

Na sam koniec była jeszcze straż pożarna i karetka. Wszyscy wchodzili do tamtej klatki, bo podobno właśnie tam mieszkał ojciec tego chłopaka − dodaje.

Mroczna przeszłość ojca chłopaka

Według ustaleń reportera „Super Expressu”, ojciec Jakuba Z. miał za sobą wyrok więzienia za znęcanie się nad żoną. Po jego powrocie zza krat matka 19-latka, obawiając się o bezpieczeństwo swoje i córki, wyprowadziła się do innego mieszkania.

− Z tego, co wiem, mama Jakuba wyprowadziła się stąd z dziećmi mniej więcej rok temu. Ma jeszcze córkę, młodszą od Jakuba. To była taka biedna, chora dziewczynka − mówiła „SE” pani Lucyna (68 l.).

Jakub natomiast wydawał mi się zupełnie normalnym chłopcem. Nie zauważyłam, żeby miał jakieś problemy czy żeby działo się z nim coś niepokojącego. Nie rzucał się w oczy − wspominała dalej.

Dodaje, że nawet po wyprowadzce matki 19-latek wciąż miał klucze do mieszkania ojca i przychodził tam z kolegami, ale nikt nie zauważył niczego alarmującego. Ten obraz spokojnego nastolatka drastycznie kontrastuje z krwawą rzezią, jaką rozpętał w szkole, raniąc osiem osób i krzycząc, że chce tego dnia stać się sławny.

Szkolny plac i wóz policyjny. Na miniaturach nóż, siekiera i Jakub Z. O ataku w Ostrołęce przeczytasz na SE.
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