Kibice opłakują Messiego, a cały świat mówi o tych zdjęciach jego żony! Antonela i jej ciało robią furorę

Bartosz Olszewski
2026-10-08 11:40

Dla milionów kibiców to był moment historyczny i niezwykle wzruszający. Lionel Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów, rozegrał swój ostatni mecz w barwach reprezentacji Argentyny. Podczas gdy kibice na stadionie w Buenos Aires i przed telewizorami na całym świecie wylewali łzy, żegnając swojego idola, uwaga mediów skupiła się również na jego żonie, Antoneli Roccuzzo. Jej zdjęcia zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej zachwyciły cały świat!

Wieczór 6 października 2026 roku na zawsze zapisze się w historii argentyńskiej piłki. W towarzyskim meczu przeciwko Beninowi (wygranym 3:0) Lionel Messi po raz ostatni założył koszulkę Albicelestes. Strzelił gola i zanotował dwie asysty w spotkaniu przerwanym nawet w 10. minucie, by oddać hołd legendzie noszącej właśnie ten numer. Na trybunach, obok synów, nie zabrakło oczywiście jego żony. Antonela Roccuzzo towarzyszyła mu w tej wyjątkowej chwili, a sam Messi nie krył wzruszenia, mówiąc po meczu do wszystkich: "Będę za wami tęsknił".

Argentyna - Benin: Pożegnanie Leo Messiego. Rzewne łzy, przerwany mecz i skandal na sam koniec

Uśmiechnięty Lionel Messi z żoną Antonelą przy stole. O pożegnaniu piłkarza z reprezentacją przeczytasz na SE.
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Leo Messi się żegna, a cały świat mówi o zdjęciach jego żony Antoneli

Przy okazji tego historycznego pożegnania Antonela również znalazła się na ustach wszystkich. Podobnie jak kilkadziesiąt godzin wcześniej, gdy marka Adidas w ramach projektu "Entire Studios" zaprezentowała efekty najnowszej kampanii reklamowej z udziałem żony Messiego. Zdjęcia i filmik z 38-latką w obcisłym sportowym wdzianku podkreślającym jej imponującą sylwetkę błyskawicznie zrobiły prawdziwą furorę w internecie!

Zebrały one setki tysięcy polubień i mnóstwo komentarzy z komplementami pod adresem modelki. "Wow! Jak można być tak idealnym??" - zachwycały się inne kobiety pasjonujące się fitnessem, w tym trenerki personalne. Sama Antonela przyznaje, że styl sportowy stał się jej bliski na co dzień, zwłaszcza gdy wspiera Leo. W reprezentacji nie będzie już więcej takich momentów, ale legendarny piłkarz kontynuuje karierę klubową - jego kontrakt z Interem Miami obowiązuje do końca 2028 roku.

Więcej efektownych zdjęć Antoneli Roccuzzo znajdziesz w naszej galerii.

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