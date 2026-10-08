Nawrocki potwornie oberwał po treningu z Pacquiao! "Dziadostwo", "Polska umiera ze wstydu"

Nagranie ze wspólnego treningu Karola Nawrockiego i Manny'ego Pacquaio pojawiło się w środę. Słynny "Pacman" jest jednym z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii. Zdobywał mistrzowskie pasy w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej oraz lekkośredniej, zachwycają widowiskowym stylem walki. Przed przejściem na emeryturę w 2021 roku został jedynym bokserem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych, w ciągu czterech dekad.

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W trakcie wizyty Karola Nawrockiego na Filipinach prezydent RP, znany miłośnik boksu, postanowił wykorzystać okazję i umówił się z Mannym Pacquiao na trening. "To był zaszczyt, aby szkolić Jego Ekscelencję Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski" - komentował wideo Pacquiao.

Nie wszystkim jednak spodobały się obrazki, na których głowa państwa sparuje ze sławnym pięściarzem. Politycy PO i Lewicy skorzystali z okazji, żeby ostro zaatakować prezydenta.

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"Kibol pojechał potrenować. Za nasze pieniądze i z Polską na ustach" - skomentował na platformie X Tomasz Lis. "Filipińczycy wynajęli emerytowanego kiedyś świetnego boksera, żeby gangus z Polski mógł poskakać w ringu. Gangus poskakał, zadowolony, jego kibole szczęśliwi, tylko normalna Polska umiera ze wstydu" - dodał dziennikarz. "Trudno uwierzyć. Może lepiej, jakby jednak został na tej 'bramce' w jakimś barze?! Ale wstyd" - dodał Bogdan Zdrojewski, były minister w rządzie Donalda Tuska, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. "To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!" - nie owijał w bawełnę poseł Tomasz Trela z Lewicy.

GALERIA: Karol Nawrocki na treningu z Mannym Pacquiao