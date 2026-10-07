Karol Nawrocki na treningu u jednego z najlepszych bokserów w historii! Potworne ciosy prezydenta

Bartosz Olszewski
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2026-10-07 18:32

Karol Nawrocki w sobotę gościł na gali boksu w Koszalinie, gdzie jego dobry kolega - Kacper Meyna - wygrał na punkty z byłym mistrzem świata WBO i IBF Victorem Emilio Ramirezem. Kilka dni później prezydent RP trenował z bokserem z zupełnie innej półki. Chodzi o jednego z najlepszych pięściarzy w historii - legendarnego Manny'ego Pacquiao! Prezydent zaprezentował potworne ciosy.

Karol Nawrocki na treningu w Manny'ego Pacquiao

Karol Nawrocki jest nie tylko fanem boksu, ale też byłym zawodnikiem odnoszącym w przeszłości spore sukcesy. W ostatnich latach prezydent RP stawia raczej na trening kulturystyczny. Połączenie siły i techniki bokserskiej robi piorunujące wrażenie, o czym przekonał się nawet Manny Pacquiao, jeden z najlepszych bokserów w historii bez podziału na kategorie wagowe. Prezydent RP odwiedził wielkiego mistrza i odbył z nim trening. Podczas "tarczowania" Pacquiao odczuł potworną siłę ciosów Karola Nawrockiego. Dobrze, że prezydent nie uderzał w pięściarza, bo ten przyzwyczajony jest do starć ze znacznie mniejszymi rywalami. W trakcie swojej kariery 47-letni obecnie Manny walczył bowiem w kategoriach od wagi muszej (ok. 50,8 kg) do lekkośredniej (ok. 69,8 kg). 

Dlatego Karol Nawrocki zrezygnował z boksu. Jego wujek wszystko wyjawił! Powód był prosty

To był zaszczyt, aby szkolić Jego Ekscelencję Karol Nawrocki, Prezydenta Polski. Mabuhay!

- napisał na Facebooku słynny bokser.

Galeria: Karol Nawrocki i Manny Pacquiao

Karol Nawrocki boksuje na ringu z Manny Pacquiao. O treningu prezydenta z mistrzem przeczytasz na SE.
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Karol Nawrocki oderwał po gali boksu

Przypomnijmy, że w sobotę, 3 października, Karol Nawrocki pojawił się w strefie VIP na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie. W najważniejszej walce wieczoru jego kumpel - Kacper Meyna - wygrał z Victorem Emilio Ramirezem. W trakcie imprezy doszło też do wielkiego skandalu - ukraiński bokser Nazri Rahimow wyszedł bowiem na ring przebrany za mordercę z maczetą w dłoni. Na dodatek już po gali Karol Nawrocki straszliwie oderwał - na szczęście tylko słownie - od politycznych przeciwników.

Ale to jest policzek w twarz dla tysięcy nauczycieli, seniorów z długim stażem małżeńskim, funkcjonariuszy, żołnierzy służb specjalnych i pracowników MSZ. Wy sobie cierpliwie czekajcie - Karol Nawrocki ma "ważniejsze" medale do wręczenia od waszych

- napisał polityk KO Krzysztof Sałek, nawiązując do tego, że po wygranej walce Kacpra Meyny, Karol Nawrocki wręczył temu ostatniemu medal. 

"CHULIGAN POLITYCZNY został prezydentem!". Dr Byrt MIAŻDŻY Karola Nawrockiego
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