Skandal na gali boksu z Karolem Nawrockim pod samym ringiem! Prezydent świadkiem ohydnego zachowania Ukraińca

Karol Nawrocki to wielki fan boksu. W przeszłości był obiecującym pięściarzem, a teraz często pojawia się na bokserskich galach. W minioną sobotę wyskoczył na Rocky Boxing Night w Koszalinie, aby wspierać swojego dobrego znajomego Kacpra Meynę. 27-latek nie zawiódł prezydenta i pokonał na punkty byłego mistrza WBO i IBF Victora Emilio Ramireza. Po walce szczęśliwy Nawrocki pojawił się nawet w ring, żeby pogratulować swojemu ulubieńcowi.

- Prezydent powiedział, że się bardzo cieszy z mojego boksu. Uspokajał też moją żoną, bo się bardzo denerwowała - powiedział po walce Kacper Meyna.

Karol Nawrocki nie mógł już dłużej milczeć! Zdecydowana odpowiedź na ataki kibiców

Karol Nawrocki wcześniej był niestety świadkiem szokującego zachowania ukraińskiego boksera Nazriego Rahimowa, który przed swoją walką wszedł do ringu przebrany za mordercę - w zakrwawionym stroju i z maczetą w dłoni.

"Nieprawdopodobne. Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimow wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę…" - relacjonował na platformie X dziennikarz Interii Artur Gac. "Absolutnie nieakceptowalne zachowanie pięściarza z Ukrainy. I to podobno facet, który stara się o polskie obywatelstwo. Sorry, ale mam nadzieję, że już na naszych galach go nie zobaczymy. Przecież ktoś to przed wyjściem do ringu widział i wyraził zgodę? O zgrozo..." - wtórował mu Mateusz Fudala z TVP Sport.

Nieprawdopodobne🤯😱Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimov wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę… https://t.co/Cwbz8x6k9B— Artur Gac (@arturgac) October 3, 2026