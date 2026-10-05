Karol Nawrocki potwornie oberwał po gali boksu! Straszliwa awantura, brutalne ciosy z obu stron

Karol Nawrocki na gali boksu. Ogromny skandal w tle

Karol Nawrocki na ogół jest w centrum zainteresowania ludzi, którzy żyją polską polityką. Często jednak prezydent wywołuje emocje wśród fanów sportu, także tych, którzy mniej intensywnie śledzą wydarzenia polityczne. W sobotę, 3 października, Karol Nawrocki po raz kolejny pojawił się na wydarzeniu sportowym. Okazja była szczególna, bo na bokserskiej gali Rocky Boxing Night w Koszalinie, walczył jego dobry kumpel - Kacper Meyna. Pięściarz nie zawiódł głowy państwa i wygrał na punkty stracie z byłym mistrzem świata WBO i IBF Victorem Emilio Ramirezem. Wizerunkowo jednak prezydent mógł na swojej obecności w Koszalinie stracić. Podczas gali bowiem ukraiński bokser Nazri Rahimow wyszedł do ring przebrany za mordercę z maczetą w dłoni. - Nieprawdopodobne. Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimow wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę… - skomentował dziennikarz Interii Artur Gac. Jednak nie tylko ta sytuacja wywołała atak na głowę państwa. Samo to, że Karol Nawrocki wręczył medal Kacprowi Meynie, doprowadziło do awantury w sieci.

Galeria: Skandal na gali boksu z Karolem Nawrockim

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Awantura wokół Karola Nawrockiego! Ciosy z obu stron

Postawa Karola Nawrockiego mocno rozsierdziła wielu internautów. Prezydent potwornie oberwał m.in. od Krzysztofa Sałka, polityka Koalicji Obywatelskiej ze Stalowej Woli.

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Ale to jest policzek w twarz dla tysięcy nauczycieli, seniorów z długim stażem małżeńskim, funkcjonariuszy, żołnierzy służb specjalnych i pracowników MSZ. Wy sobie cierpliwie czekajcie - Karol Nawrocki ma "ważniejsze" medale do wręczenia od waszych

- ocenił działacz KO. Pod jego wpisem momentalnie zrobiła się straszliwa awantura. Do głosu (a w zasadzie do klawiatury) doszli i zwolennicy prezydenta, i jego przeciwnicy. Brutalne ciosy padały z obu stron politycznego sporu.

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Ciągnie wilka do lasu! Jemu bliższe "mordobicie", aniżeli wypełnianie obowiązków prezydenckich!; Gość ćwiczy itd., to niech sobie zachowa dla siebie, ale są ważniejsze sprawy. Urząd prezydenta zasługuje na powagę; Kibol zawsze pozostanie kibolem

- pisali jedni.

Policzek w twarz dla Polaków to są kolejki do specjalistów na NFZ dzięki waszym rządom; Jakie było najtragiczniejsze powstanie w dziejach Polski? Powstanie Platformy Obywatelskiej

- ripostowali drudzy.

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Ale to jest policzek w twarz dla tysięcy nauczycieli, seniorów z długim stażem małżeńskim, funkcjonariuszy, żołnierzy służb specjalnych i pracowników MSZ. Wy sobie cierpliwie czekajcie - Karol Nawrocki ma „ważniejsze” medale do wręczenia od waszych. https://t.co/OAyR1SWgfL— Krzysztof Sałek KO Stalowa Wola (@salekk860) October 4, 2026