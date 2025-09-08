To był drugi mecz reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Kilka dni temu kadra zremisowała na wyjeździe z Holandią 1:1, a w niedzielę pewnie pokonała w Chorzowie Finlandię 3:1. Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Wygrana ta umocniła Polaków na drugim miejscu w grupie, dającym awans do barażów.

Kacper Meyna, mistrz Polski w wadze ciężkiej, w loży Karola Nawrockiego na meczu Polska - Finlandia

Radości z kolejnych goli nie ukrywał Karol Nawrocki, który po raz pierwszy będąc prezydentem pojawił się na meczu reprezentacji. W jego loży poza najbliższą rodziną spotkanie z Finlandią śledziło wielu gości, a w tym gronie znalazł się także Kacper Meyna. Mistrz Polski wagi ciężkiej od kilku lat przyjaźni się z Nawrockim.

- Kacper jest pupilem prezydenta. Kilka lat temu do Karola, który był wtedy dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dotarły informacje, że jest taki ktoś jak Meyna, który boksuje, interesuje się wojskiem, jest wielkim patriotą oraz aktywnie uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". Dostałem telefon z zaproszeniem na spotkanie, pojawiłem się na nim z Kacprem i tak zaczęła się nasza wspólna znajomość z Karolem, która trwa do dziś - zdradził nam Krystian Każyszka, promotor Meyny.

Kacper Meyna o Karolu Nawrockim: Karol to w porządku kolega, przyjaciel

Nawrocki w trakcie kampanii prezydenckiej pojawił się w kwietniu na walce Meyny z Mariuszem Wachem w Sopocie, a wcześniej w grudniu zeszłego roku gościł na przysiędze żołnierskiej Meyny w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie (woj. kujawsko-pomorskie).

- Znamy się siedem lat. Trenowaliśmy razem, nawet wyciskaliśmy ciężary na klatkę. Kto był lepszy? To niech już Karol powie, on na pewno pamięta (śmiech). Delikatnie też sparowaliśmy, ale to było bardziej w formie zabawy. Karol to w porządku kolega, przyjaciel. Jako przedstawiciel IPN-u bardzo pomagał dzieciom z zakładów poprawczych. Dawał im możliwość wyjechania, potrenowania z zawodnikami, dzięki niemu dostawali przepustki i mogli chociaż na chwilę zaznać życia codziennego. Zawsze powtarzał, że nie można ich skreślać - powiedział nam Meyna.

