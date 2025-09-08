Tak Karol Nawrocki szalał po bramce Lewandowskiego w Polska – Finlandia. Potem wszedł do szatni [ZDJĘCIA]

Karol Nawrocki był jednym z gości meczu Polska – Finlandia

Prezydent zasiadł na trybunie VIP, gdzie humor dokazywał mu od początku do końca spotkania. Tak cieszył się z bramki Roberta Lewandowskiego

Po zakończeniu spotkania prezydent Nawrocki pojawił się w szatni

Zdjęcia z tej sytuacji opublikowano na profilach społecznościowych Łączy Nas Piłka

Prezydent RP Karol Nawrocki osobiście pogratulował naszym piłkarzom i sztabowi dzisiejszego zwycięstwa.

Polska - Finlandia: Karol Nawrocki świetnie bawił się na meczu

Biało-czerwoni wygrali kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata. Po wygranym spotkaniu do wyjątkowych scen doszło w szatni. Prezydent RP Karol Nawrocki oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza odwiedzili tam polskich piłkarzy po zwycięstwie 3:1 nad Finlandią w Chorzowie w eliminacjach mistrzostw świata.

„To był piękny mecz! Dziękujemy” – napisał prezydent w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcia z trybun Stadionu Śląskiego, gdzie zasiadł wśród kibiców. Po końcowym gwizdku udał się do szatni, aby osobiście pogratulować zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu prowadzonej przez Jana Urbana reprezentacji.

Karol Nawrocki wparował do szatni po meczu z Finlandią. Oto, co powiedział polskim piłkarzom

Relację z wizyty opublikował również PZPN, udostępniając fotografie Nawrockiego wraz z piłkarzami i selekcjonerem. Wcześniej na profilu Kancelarii Prezydenta RP pokazano, jak bawił się po bramce Roberta Lewandowskiego. Cała loża wystrzeliła w powietrze z radości..

Prezes PZPN towarzyszył prezydentowi na Polska - Finlandia

Zadowolenia z wyniku nie krył także prezes federacji. „Plan wykonany! Pewnie wygrywamy z Finami. Brawa dla zawodników i sztabu. Kibice ponieśli nas dzisiaj do zwycięstwa. W dwóch meczach zdobywamy cenne 4 punkty i wracamy do gry!” – przekazał Cezary Kulesza w serwisie X. Wygrana nad reprezentacją Finlandii była drugim wrześniowym meczem biało-czerwonych w kwalifikacjach do mundialu 2026. W czwartek Polacy zremisowali w Rotterdamie z Holandią 1:1, dzięki czemu w dwóch spotkaniach zdobyli cztery punkty.

Po sześciu kolejkach grupy G eliminacji mistrzostw świata Polska ma na koncie 10 punktów. Tyle samo zgromadzili Holendrzy, którzy jednak rozegrali jedno spotkanie mniej i zajmują pierwsze miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Finlandia z dziewięcioma punktami.

Kolejny mecz kwalifikacyjny drużyna Jana Urbana rozegra 12 października w Kownie, gdzie zmierzy się z Litwą. To spotkanie może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli i walki o miejsca premiowane awansem lub barażami do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku.

Prezydent RP @NawrockiKn kibicuje Biało-Czerwonym, którzy dziś grają na stadionie w Chorzowie! 🇵🇱