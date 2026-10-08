Karol Nawrocki bił w tarczę legendy boksu, ale to buty prezydenta skradły show! Ludzie mają ubaw po pachy

Karol Nawrocki na treningu z Manny'm Pacquiao

Karol Nawrocki ostatnie dni miał bardzo sportowe, a konkretnie bokserskie. Najpierw, w sobotę, 3 października, prezydent gościł na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie, gdzie w ringu walczył jego dobry kolega - Kacper Meyna. Polak wygrał swój pojedynek z Victorem Emilio Ramirezem, a Karol Nawrocki wręczył zwycięzcy medal, co nie spodobało się części polityków i internautów, którzy uważają, że głowa państwa powinna zajmować się innymi sprawami niż oglądanie walk pięściarskich. Na dodatek w trakcie gali - w obecności prezydenta - doszło do wielkiego skandalu. Jeden z zawodników bowiem wyszedł na ring przebrany za mordercę - w zakrwawionym stroju i z maczetą w dłoni. Mniej kontrowersji wzbudziła wizyta Karola Nawrockiego w gymie u Manny'ego Pacquiao. Prezydent nie ograniczył się do kurtuazyjnego uścisku dłoni, tylko ubrał rękawice i zademonstrował siłę swojego ciosu i technikę pięściarską. Show jednak skradły "sportowe" buty Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki - "bokser w lakierkach". Ludzie mają ubaw z butów prezydenta

Ludzie mają niesamowity ubaw z obuwia, w którym prezydent RP zaprezentował się w ringu na sali treningowej. Wygląda na to, że trening odbył się "na spontanie". Karol Nawrocki co prawda rękawice miał (pewnie dostał je z teamu Pacquiao), ale z butami było gorzej. Prezydent jednak - jak się okazuje - nie jest z tych, co narzekają na takie detale jak strój. Karol Nawrocki wszedł na ring w czarnych lakierkach i udowodnił, że to nie buty walczą, tylko człowiek. Obuwie prezydenta jednak nie umknęło uwadze internautów.

Karol Nawrocki na gali boksu w Gdańsku! Prezydent nie zapomniał o przyjaciołach

Nawrocki - bokser w lakierkach. Dużo pozy, dużo gardy, tylko zamiast ringu - pałac; Pan Karol Nawrocki w pantofelkach; Mistrzu Nawrocki leje Manego Pacquiao nawet w laczkach

- komentowali rozbawieni użytkownicy mediów społecznościowych.

Galeria: Karol Nawrocki w lakierkach i Manny Pacquiao

20