Zakochaj się w jesieni. Niech biżuteria poprawi Ci każdy dzień

W centrum jesiennej opowieści znalazły się kolekcje biżuterii Bold Motif i Strain. Towarzyszą im starannie dobrane torebki, tworzące spójne zestawienia o wyrazistym charakterze.

Bold Motif - kolor, kwiaty i kultowy miś

Pierwsza odsłona kampanii należy do Bold Motif. Charakterystyczny miś TOUS, motywy kwiatowe i kamienie naturalne w różnorodnych odcieniach tworzą kolekcję zachęcającą do zabawy dodatkami. Kolor i rozpoznawalne formy pozwalają nadać osobisty akcent codziennym stylizacjom.

Biżuterię uzupełniają torebki Essentials - ponadczasowe modele z zawieszką w kształcie kwiatu. Ten detal nawiązuje do motywów kolekcji i łączy oba elementy w harmonijną całość.

Strain - ikona w nowej formie

Druga i trzecia odsłona kampanii skupiają się na kolekcji Strain. Kultowa sylwetka misia TOUS zyskuje w niej płynną, wydłużoną formę, układając się w miękkie, swobodne krzywizny. To nowe spojrzenie na jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli marki.

Biżuterii towarzyszą torebki Half Bear i Wonder Pipe. Ich wyraziste wzornictwo podkreśla charakter kolekcji i pozwala budować jesienne zestawienia, w których dodatki odgrywają główną rolę.

Half Bear - detal, który wyróżnia

Wśród nowości sezonu pojawia się torebka TOUS Half Bear, dostępna w różnych rozmiarach oraz w wersjach ze skóry i zamszu. Uwagę przyciągają łańcuszkowe uchwyty suwaków, których kształt nawiązuje do połowy sylwetki misia TOUS. To subtelne odniesienie do jubilerskiego dziedzictwa marki nadaje wyjątkowy charakter nawet tak codziennemu gestowi jak otwieranie torebki.

„FALL, YOUR WAY” zachęca do swobodnego łączenia biżuterii i akcesoriów oraz odkrywania zestawień, które najlepiej oddają nasz nastrój i osobowość. Jesień staje się okazją, by sięgnąć po nowy kolor, ciekawą fakturę czy nieoczywistą formę - i nosić je po swojemu.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe