Zapuść rano 10 kropli na wycieraczkę. Po ciężkim dniu w przedpokoju będzie cię witać przepiękny aromat i od razu poprawi humor. Zapach do domu

Pragniesz, by po ciężkim dniu w pracy Twój dom witał Cię pięknym, naturalnym zapachem, niczym z luksusowej drogerii?

Odkryj genialny i prosty trik, który w kilka sekund wypełni każde pomieszczenie aromatem – wystarczy zaledwie 10 kropli na wycieraczce.

Sprawdź, jak stworzyć własne, relaksujące perfumy do domu i poznaj jesienną kompozycję, która otuli Cię spokojem!

Naturalny zapach do domu. Piękna kompozycja powita Cię po ciężkim dniu

Wyobraź sobie, że po całym dniu w pracy wchodzisz do swojego domu i już po otwarciu drzwi, przenosisz się zmysłami do najlepszej drogerii. Czujesz przepiękny zapach, który pobudza i otula zmysły. My, kobiety bardzo lubimy otaczać się ładnymi zapachami. To dlatego tak dbamy o czystość w domu i chętnie stawiamy w nim odświeżacze powietrza. Oczywiście najlepiej jest umieścić je w przedpokoju, bo to z niego woń wita nas i pozostałych domowników po przekroczeniu progu, a także roznosi się na pozostałe pomieszczenia. I wcale nie trzeba wydawać pieniędzy na gotowe odświeżacze, a zamiast nich warto samodzielnie przygotować piękne perfumy do domu, które będą nie tylko naturalne, ale przede wszystkim będziesz mogła sama wybrać swoją ulubioną kompozycję zapachową, która zagości w Twoim domu na wiele dni. Wystarczy, że kupisz jeden lub kilka olejków eterycznych i zakropisz je na wycieraczkę z samego rana.

Zapuść rano 10 kropli na wycieraczkę. Po ciężkim dniu w przedpokoju będzie cię witać przepiękny zapach

Przygotowując taki zapach do domu, sprawisz, że dosłownie w kilka sekund piękny zapach zagości niemal w każdym jego kącie. Jak go stworzyć? Tu oczywiście kluczowa jest odpowiednia kompozycja kilku olejków eterycznych, która rozniesie się po całym domu i będzie nas witać już po przekroczeniu progu. Wymieszanie kilku olejków eterycznych sprawi, że zadziałają na nasze zmysły jak aromaterapia i pomogą nam przywrócić równowagę po nawet najtrudniejszym dniu w pracy. Wystarczy, że z samego rana zapuścisz około 10 kropli takiej mieszanki na wycieraczkę, która leży w domu pod drzwiami wejściowymi i już po chwili poczujesz tę przyjemną woń.

Piękny zapach do domu na jesień. Relaksujący i uspakajający

Taki zapach do domu na jesień, który nas zrelaksuje i wyciszy przygotujemy z 3 różnych olejków eterycznych. Ten aromat jest idealny na relaks po długim dniu, z nutami dymu i ciepła. Wymieszaj:

6 kropli olejku kadzidłowca: żywiczny, balsamiczny, medytacyjny.

2 krople olejku sandałowego: drzewny, kremowy, uspokajający.

2 krople olejku wetiweriowego: Jest ziemisty, dymny, głęboko relaksujący.

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