Tragiczna śmierć aktora z "Breaking Bad". RJ Mitte miał 34 lata. Media spekulują o przyczynie zgonu

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-10-13 7:23

Nie żyje RJ Mitte. Aktor, który zyskał światową sławę dzięki roli Waltera White’a Juniora w kultowym serialu "Breaking Bad", zmarł w wieku 34 lat. Jego ciało znaleziono w domu w teksańskim Brownsville. Portal TMZ opublikował nieoficjalne informacje dotyczące możliwej przyczyny śmierci, jednak służby nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a śledztwo trwa.

Doniesienia TMZ o okolicznościach śmierci RJ Mitte

Poniedziałek, 12 października, przyniósł fatalne wieści ze Stanów Zjednoczonych. W wieku 34 lat zmarł RJ Mitte, znany szerokiej publiczności z hitowej produkcji "Breaking Bad". Odejście aktora zostało oficjalnie potwierdzone przez jego przedstawiciela.

Według informacji przekazanych przez Cyndi Hinojosa, sędzię pokoju hrabstwa Cameron, zgon artysty potwierdzono w okolicach godziny 13.30 lokalnego czasu w Brownsville. Agencja Associated Press zaznaczyła, że na chwilę obecną dokładna przyczyna śmierci nie jest ustalona, a odpowiedź na to pytanie ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Z kolei portal TMZ, bazując na swoich źródłach, zasugerował, że Mitte popełnił samobójstwo. Lokalne władze nie odniosły się jeszcze do tych informacji.

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Rola w "Breaking Bad" przyniosła RJ Mitte popularność

Roy Frank Mitte III, znany jako RJ Mitte, zapisał się w pamięci widzów głównie jako Walter "Flynn" White Junior. W słynnym "Breaking Bad" grał syna głównego bohatera, w którego wcielał się Bryan Cranston. Serial odniósł ogromny, międzynarodowy sukces i doczekał się pięciu sezonów.

Aktor wystąpił łącznie w 56 epizodach tej kultowej produkcji. Postać Flynna borykała się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mitte doskonale rozumiał te zmagania, ponieważ sam cierpiał na tę samą chorobę – zdiagnozowano ją u niego, gdy miał zaledwie trzy lata. Jego osobiste przejścia sprawiły, że rola była niezwykle autentyczna.

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Po zakończeniu pracy na planie "Breaking Bad" Mitte nie zrezygnował z aktorstwa. Brał udział w kolejnych projektach kinowych i telewizyjnych, pojawiając się m.in. w serialu "Switched at Birth". Oprócz grania, aktywnie walczył o prawa osób z niepełnosprawnościami.

Oświadczenie menedżera po śmierci aktora

Sean Reilly, menedżer zmarłego artysty, udostępnił mediom specjalne oświadczenie. Wspomniał w nim nie tylko o dorobku aktorskim Mittego, ale także o jego niezwykłym zaangażowaniu społecznym.

Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci uwielbianego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mittego

- podał Sean Reilly w oświadczeniu dla BBC.

Reilly zwrócił uwagę, że Mitte wykorzystywał swoją sławę do walki ze stereotypami narosłymi wokół osób z niepełnosprawnościami. Aktor wspierał działalność takich instytucji jak United Cerebral Palsy czy Shriners Children's. Aktywnie działał też w ramach The Mitte Foundation.

Prywatnie artysta był związany z Kennedy Suarez, a w 2025 roku para ogłosiła zaręczyny. Jego niespodziewane odejście to ogromny wstrząs dla bliskich, przyjaciół z branży oraz wiernych fanów.

Obecnie okoliczności tragedii są weryfikowane przez odpowiednie służby. Z powodu braku oficjalnych informacji, należy z dystansem podchodzić do krążących w mediach plotek na temat przyczyn zgonu.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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