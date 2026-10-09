Nie żyje gwiazdor "Beverly Hills, 90210". Miał 76 lat

Michael Kearns nie żyje. Przez lata walczył z uprzedzeniami i stygmatyzacją

Michael Kearns należał do grona artystów, którzy nie bali się podejmować tematów niewygodnych dla opinii publicznej. W czasach, gdy przyznanie się do homoseksualizmu mogło poważnie zaszkodzić karierze, zdecydował się mówić o sobie otwarcie. Nie zamierzał ukrywać swojej tożsamości, nawet jeśli wiązało się to z ryzykiem zawodowym.

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Widzowie mogli kojarzyć go z takich produkcji jak "Beverly Hills, 90210", "Moje przyjęcie" czy "Twarz w twarz ze śmiercią". Jednak jego dorobek nie ograniczał się do aktorstwa. Kearns pisał sztuki, reżyserował i wykorzystywał swoją rozpoznawalność, aby zwracać uwagę na problemy osób narażonych na wykluczenie. W amerykańskiej kulturze stał się ważną postacią ruchu na rzecz równości.

Jednym z najważniejszych momentów w życiu aktora był rok 1991. Wówczas publicznie poinformował, że jest osobą żyjącą z HIV. Jego wyznanie nastąpiło zaledwie kilka dni po śmierci aktora Brada Davisa, który zmagał się z chorobą, a obawy przed społecznym ostracyzmem sprawiały, że temat pozostawał niezwykle trudny.

Kearns nie chciał, aby strach i wstyd odbierały innym możliwość mówienia o swoim stanie zdrowia. Uważał, że milczenie tylko pogłębia stygmatyzację. Decyzja o ujawnieniu diagnozy była więc nie tylko osobistym wyznaniem, ale także próbą dodania odwagi tym, którzy obawiali się reakcji otoczenia.

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Ważnym elementem jego działalności był również teatr. W 1986 roku wyreżyserował "Jerker" - sztukę opowiadającą o relacji dwóch mężczyzn, która rozwija się podczas rozmów telefonicznych. Spektakl wzbudził kontrowersje i stał się punktem wyjścia do dyskusji o cenzurze oraz sposobie przedstawiania osób homoseksualnych w kulturze. Kearns zwracał uwagę na podwójne standardy: historie miłosne osób heteroseksualnych nie wywoływały podobnych reakcji.

Aktor angażował się także w działalność społeczną. Współtworzył organizację Artists Confronting AIDS, kierował artystycznie Celebration Theatre i założył kolektyw QueerWise, promujący kulturę słowa mówionego. Za swoją pracę otrzymał między innymi Robert Chesley Playwriting Award oraz Victory Award przyznawaną przez Gay & Lesbian Victory Fund.

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