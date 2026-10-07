Bogumiła Wander skończyłaby 83 lata. Niestety, zmarła ponad 2 lata temu. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Bogumiła Wander skończyłaby 83 lata. Odeszła 3 miesiące przed swoimi 81. urodzinami

Bogumiła Wander zmarła 30 lipca 2024 roku, mając 80 lat. Legendarna prezenterka od lat zmagała się z chorobą Alzheimera. W ostatnim okresie życia jej stan był na tyle poważny, że wymagała całodobowej opieki i przebywała w specjalistycznym ośrodku. Mimo że najbliżsi spodziewali się jej odejścia, wiadomość o śmierci ukochanej prezenterki była ogromnym ciosem dla jej fanów.

Wander przez dekady była symbolem elegancji, klasy i profesjonalizmu. Karierę w Telewizji Polskiej rozpoczęła jeszcze jako młoda studentka. Przez lata zapowiadała programy na żywo w TVP1 i TVP2, prowadziła programy telewizyjne, a także imprezy. Z ekranem pożegnała się oficjalnie w 2003 roku, choć jeszcze później sporadycznie pojawiała się publicznie. Jej ostatnie publiczne zdjęcia wykonano w 2018 roku.

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Trudne ostatnie lata życia

Choroba sprawiała, że Bogumiła coraz bardziej pogrążała się we własnym świecie. Jej ukochany mąż, żeglarz Krzysztof Baranowski, odwiedzał ją i pozostawał przy niej mimo postępującej choroby. Wander z czasem przestała nawet rozpoznawać najbliższych. Po śmierci prezenterki rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności. Pogrzeb miał odbyć się w gronie najbliższych, a jego data i miejsce nie zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości. Rodzina wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Ostatecznie Bogumiła Wander została pochowana na warszawskim cmentarzu na Służewie. Po ceremonii odwiedziliśmy jej grób. Mogiła tonęła w kwiatach, ale szczególną uwagę przyciągała jedna z szarf. Widniały na niej niezwykle osobiste słowa: "Żegnaj kochana Bogusiu. Na zawsze twój Krzysiaczek".

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