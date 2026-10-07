Wiemy, gdzie zostanie pochowany Przemysław Branny. Tak oddadzą mu hołd

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-07 8:57

Przemysław Branny zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Rodzina aktora właśnie przekazała szczegóły jego ostatniego pożegnania. 9 października bliscy, przyjaciele oraz przedstawiciele środowiska artystycznego zgromadzą się, by po raz ostatni oddać hołd zmarłemu artyście. Wiadomo również, o co rodzina poprosiła osoby chcące uczcić jego pamięć.

Przemysław Branny nie żyje. Smutne wieści ze środowiska artystycznego

Śmierć Przemysława Brannego była niezwykle smutną wiadomością dla polskiego środowiska artystycznego. Ceniony aktor przez lata związany był ze sceną i pozostawił po sobie bogaty dorobek. Jego odejście poruszyło nie tylko kolegów po fachu, ale również widzów, którzy pamiętają jego role i występy.

Teraz wiadomo już, kiedy odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina zdecydowała się również na szczególny gest, który ma sprawić, że pamięć o aktorze będzie mogła zostać uczczona poprzez pomoc innym artystom.

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Tak oddadzą hołd Przemysławowi Brannemu. Spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego

Ostatnia droga Przemysława Brannego odbędzie się 9 października 2026 roku w Krakowie. O godz. 14:20 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Rakowickiej 26 odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie śp. Przemysława na miejsce spoczynku.

Aktor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. To właśnie tam spoczywają osoby szczególnie zasłużone dla Krakowa i polskiej kultury. Wybór tego miejsca jest symbolicznym podkreśleniem jego dorobku oraz znaczenia, jakie miał dla świata artystycznego.

W ostatniej drodze aktorowi będą mogli towarzyszyć jego najbliżsi, przyjaciele, znajomi oraz osoby, z którymi przez lata spotykał się zawodowo. Dla wielu z nich będzie to wyjątkowo trudny moment i okazja do osobistego pożegnania artysty.

Rodzina przekazała także ważną prośbę. Osoby, które chciałyby przynieść na pogrzeb kwiaty, zostały poproszone, aby zamiast tego wesprzeć Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To właśnie tam pomoc trafia do artystów, którzy poświęcili swoje życie scenie.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich: 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978

W ten sposób osoby chcące uczcić pamięć Przemysława Brannego mogą zrobić coś dobrego dla kolejnych pokoleń ludzi związanych ze sceną.

Pamięć o aktorze można również uczcić w Teatrze Bagatela. Od 7 października, w godzinach od 12:00 do 19:00, we foyer teatru wystawiona została księga kondolencyjna. To właśnie w niej bliscy, przyjaciele, współpracownicy i widzowie mogą pozostawić swoje słowa pożegnania.

9 października Kraków pożegna Przemysława Brannego. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego, a jego ostatnia droga stanie się momentem wspólnego pożegnania człowieka, który przez lata był częścią polskiego świata artystycznego. Rodzina, prosząc zamiast kwiatów o wsparcie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, zadbała również o to, by pamięć o Przemysławie Brannym mogła przełożyć się na realną pomoc dla innych artystów.

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