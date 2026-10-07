Nie żyje Eva Marie Saint. Miała 102 lata! Za młodu była jedną z najpiękniejszych gwiazd ekranu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-07 10:23

Eva Marie Saint nie żyje. Gwiazda ekranu odeszła w wieku aż 102 lat. Jeszcze kilka lat temu pokazywała się na czerwonym dywanie, a dekady wcześniej zachwycała niezwykłą urodą. Do niedawna Saint była najstarszą żyjącą zdobywczynią Oscara, którego odebrała w 1955 r.

Eva Marie Saint odeszła jako 102-latka

Media na całym świecie obiegła smutna wieść. Eva Marie Saint, aktorka, która przed laty była uwielbiana, doceniana za talent oraz podziwiana za subtelną urodę, zmarła. Odeszła 6 października, miała 102 lata. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu pokazywała się na czerwonym dywanie. Miała wówczas ponad 90 lat, jednak zaawansowanego wieku kompletnie nie było po niej widać. Eva do końca zachwycała! Po raz ostatni publicznie można było ją zobaczyć 4 marca 2018 roku podczas 90. ceremonii wręczenia Oscarów. Jasnowłosa, uśmiechnięta Saint wręczała wówczas nagrodę za najlepsze kostiumy. Później wycofała się z życia publicznego, skupiając na rodzinie i życiu prywatnym.

Eva Marie Saint do niedawna była najstarszą żyjącą laureatką Oscara. Statuetkę odebrała w 1955 r., gdy była w 9. miesiącu ciąży. Została wówczas nagrodzona za rolę drugoplanową w "Na nabrzeżach", gdzie grała z Marlonem Brando. Saint, która przyszła na świat w 1924 r., debiutowała pod koniec lat 40. Grała głównie w teatrach i serialach, a gdy dostała rolę w filmie, jej udział w projekcie zakończył się Oscarem - najbardziej prestiżową nagrodą w branży. Na jednym filmie się nie skończyło. Eva grała u Hitchcocka i u boku Paula Newmana. Jest znana z produkcji "Północ, północny zachód", "Exodus", "Superman: Powrót", gdzie wcieliła się w Marthę Kent. Ostatni raz grała w 2014 r.

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Co się stało?

Eva Marie Saint zmarła 6 października, niemal dokładnie 3 miesiące po swoich 102. urodzinach. Odeszła we własnym domu w Los Angeles w otoczeniu rodziny i bliskich. Nie podano konkretnej choroby jako przyczyny śmierci. Według zagranicznych mediów powodem śmierci gwiazdy były względy naturalne.

Aktorka od dekady była wdową. Wcześniej przez 55 lat tworzyła udany związek z Jeffreyem Haydenem. Doczekali się dwójki dzieci - Darella urodzonego w 1955 r. i Laurette, która przyszła na świat w 1958 r. 

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