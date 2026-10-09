Pogrzeb Przemysława Brannego. Złota urna i ogromne serce z czerwonych kwiatów, a na nim napis: "Kochamy cię"

Przemysław Branny nie żyje. Został pięknie pożegnany

Wiadomość o śmierci Przemysława Brannego obiegła Polskę 3 października. Informację przekazał Teatr Bagatela z Krakowa. To właśnie z nim aktor był związany przez ponad 30 lat. Dla teatralnej rodziny była to ogromna strata, choć tej naprawdę dramatycznej doświadczyły przede wszystkim żona i córka zmarłego. W poruszającym pożegnaniu wspominano Brannego nie tylko jako utalentowanego aktora, lecz także jako męża, ojca, brata, przyjaciela i kolegę. Za scenicznym sukcesem krył się bowiem człowiek, którego obecność była bardzo ważna dla najbliższych.

Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor - PRZEMYSŁAW BRANNY. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka. Przemek: Mąż. Tato. Brat. Przyjaciel. Kolega. Aktor. Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu. Aniu i Lidko, przyjmijcie wyrazy najgłębszego współczucia - czytamy w sieci.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego niespodziewanie artysty zaplanowano na piątek, 9 października. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 14.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim. Następnie urnę odprowadzono do miejsca ostatniego spoczynku - do Alei Zasłużonych.

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Złota urna, serce z kwiatów i prośba od rodziny

Rodzina wystosowała wyjątkową prośbę do osób pragnących oddać hołd Brannemu. Zamiast kwiatów i wieńców bliscy poprosili o wsparcie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. To gest, dzięki któremu ostatnie pożegnanie może przynieść pomoc innym ludziom sztuki. W Teatrze Bagatela udostępniono również księgę kondolencyjną, by widzowie i przyjaciele mogli zapisać swoje wspomnienia.

Na pogrzebie uwagę zwracały dwa elementy - złocista, bogato zdobiona urna oraz wspaniały wieniec w kształcie serca wykonany z czerwonych róż. To ostatni prezent dla aktora od jego najbliższych - żony Anny i córki Lidii, którym wyraziły swoją ogromną miłość.

"Kochamy cię" - można przeczytać na białej wstędze.

Pojawiły się też kwiaty od brata i prezydenta Krakowa. W kościele obok urny i wiązanek znalazło się miejsce dla zdjęcia przedstawiającego lekko uśmiechniętego Przemysława oraz dla dwóch odznaczeń za działalność artystyczną.

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