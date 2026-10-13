Był pobudzony i agresywny, po chwili stracił przytomność. 35-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Prokuratura podjęła decyzję

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-13 9:04

Po ponad trzech miesiącach od tragicznych wydarzeń w Kołobrzegu zapadła ważna decyzja śledczych. Chodzi o sprawę 35-letniego mężczyzny, który zmarł podczas policyjnej interwencji przy ul. Wieniawskiego. Okoliczności zdarzenia od początku budziły duże zainteresowanie i były szczegółowo analizowane przez prokuraturę.

Srebrny radiowóz z napisem POLICJA i włączonymi kogutami nocą. O umorzeniu śledztwa w Kołobrzegu przeczytasz na SE.
Autor: Soft Light/ Shutterstock Radiowóz na sygnale / zdjęcie ilustracyjne

Dramatyczna interwencja przy ul. Wieniawskiego w Kołobrzegu

Do tragedii doszło w czwartek, 25 czerwca 2026 roku, tuż przed północą. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenia dotyczące 35-letniego mężczyzny, który miał zachowywać się agresywnie, być silnie pobudzony, a także znajdować się pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu.

Po dotarciu na miejsce policjanci zastali mężczyznę w mieszkaniu. Według relacji funkcjonariuszy rozrzucał przedmioty, niszczył wyposażenie i nie wykonywał wydawanych poleceń.

„Mężczyzna stawiał czynny opór, dlatego zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek” - informowała w czerwcu kołobrzeska policja.

Funkcjonariusze podawali również, że 35-latek był bardzo pobudzony, wyzywał ich i kopał podczas podejmowanych czynności.

Stracił przytomność. Reanimacja trwała około godziny

Bezpośrednio po zdarzeniu, na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego. W trakcie interwencji mężczyzna nagle stracił przytomność.

Policjanci zdjęli mu kajdanki i natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie akcję ratunkową prowadzili wspólnie z ratownikami medycznymi.

„Czynności ratownicze prowadzili na zmianę policjanci oraz ratownicy medyczni. Mimo trwającej około godziny reanimacji mężczyzna zmarł” - informowała wcześniej policja.

Mundurowi podkreślali również, że jeden z funkcjonariuszy biorących udział w akcji posiadał specjalistyczne przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Polecany artykuł:

Jest decyzja prokuratury

Po kilku miesiącach postępowania Prokuratura Okręgowa w Koszalinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie śmierci 35-letniego mieszkańca Kołobrzegu podczas policyjnej interwencji.

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego.

Postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego - poinformowała prokurator.

Śledczy uznali tym samym, że działania podejmowane przez policjantów podczas interwencji były zgodne z prawem.

Sprawę analizowano od czerwca

Zgodnie z procedurami o śmierci mężczyzny natychmiast powiadomiono prokuraturę. Równolegle przebieg interwencji analizowali śledczy oraz policyjne służby kontrolne.

Teraz, po zakończeniu postępowania, prokuratura uznała, że w działaniach funkcjonariuszy nie doszło do naruszenia prawa. Ostatecznie śledztwo zostało umorzone. Decyzja nie jest prawomocna.

Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Pokój Zbrodni - Połamała 5-miesięcznemu synkowi rączki i nóżkę
Obsesje Psychopatów
Kim naprawdę był kat? Tak wyglądała najbardziej przeklęta profesja | OBSESJE PSYCHOPATÓW
Obsesje Psychopatów
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ŚMIERĆ MĘŻCZYZNY
PROKURATURA
INTERWENCJA POLICJI
POLICJA KOŁOBRZEG