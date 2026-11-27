Ponad 500 zakwestionowanych zabiegów

Jak poinformowała podczas briefingu prasowego rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk, zawiadomienie prezesa NFZ o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury na początku listopada. Dotyczy ono poświadczenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej świadczeń zdrowotnych realizowanych w latach 2023-2024.

Według ustaleń kontrolerów Funduszu szpital miał wykazywać wykonanie wysoko wycenianych procedur medycznych, choć faktycznie realizowano inne zabiegi.

- Nieprawidłowości miały polegać na tym, że szpital wykazywał, że przeprowadził procedury medyczne wysokopłatne, podczas gdy faktycznie przeprowadzone zostały procedury niegwarantowane, procedury, które nie wymagały hospitalizacji – powiedziała prok. Ewa Dziadczyk.

Implanty tylko w dokumentach?

Śledczy wskazują, że chodzi o zabiegi wykonywane w obrębie kręgosłupa.

- Szpital wykazywał, że przeprowadził procedury wszczepienia implantu, natomiast faktycznie były to procedury związane z podaniem żelu. Z zawiadomienia wynika, że zostało zakwestionowanych ponad 500 zabiegów – przekazała rzeczniczka prokuratury.

Informacje te są zbieżne z wcześniejszymi nieoficjalnymi doniesieniami, że zamiast kosztownych implantów pacjentom podawano zastrzyki z żelem, a następnie rozliczano świadczenia jako skomplikowane operacje neurochirurgiczne.

To może być dopiero początek

Jak podkreśla prokuratura, liczba ponad 500 zakwestionowanych zabiegów może nie oddawać pełnej skali problemu. Kontrolerzy NFZ badali jedynie wybrane okresy działalności placówki.

Kontrola objęła zabiegi na kręgosłupie wykonywane od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku z zastosowaniem implantów oraz procedury artroskopowe i przezskórne realizowane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku.

- Jaka była skala procederu, to będzie ustalane w toku postępowania przez prokuraturę. Będziemy ustalać, jaki procent zabiegów stanowiła ta próba kontrolna. Finalnie może być ich więcej – oceniła prok. Dziadczyk.

Grozi nawet 20 lat więzienia

NFZ oszacował wartość domniemanie nienależnie pobranych środków na ponad 6,9 mln zł. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

- Czyn wyłudzenia mienia znacznej wartości jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym w tej konkretnej sytuacji, gdy mamy wskazaną pięciokrotność wyłudzenia mienia wielkich rozmiarów, to zagrożenie karą wzrasta do 20 lat pozbawienia wolności – powiedziała rzeczniczka prokuratury.

W zawiadomieniu NFZ wskazano również lekarzy wykonujących kwestionowane zabiegi. Według śledczych chodzi o kilka osób. Na obecnym etapie prokuratura nie ujawnia jednak ich nazwisk.

Szpital milczy

Postępowanie nadal znajduje się na etapie czynności sprawdzających. Część działań prowadzona jest także w Białymstoku, ponieważ tamtejsi kontrolerzy NFZ przygotowywali dokumentację pokontrolną i gromadzili materiał dowodowy.

Do sprawy nie odnosi się obecnie kierownictwo koszalińskiego szpitala.

– Z uwagi na postępowanie w prokuraturze, szpital nie będzie udzielał informacji – przekazała PAP rzeczniczka placówki Marzena Sutryk.

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