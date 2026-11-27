Kontrola biletów w Szczecinku. Dziennikarka ujawnia nieprawidłowości

Początki sprawy sięgają jeszcze 2025 roku. Miejscy radni 17 grudnia przegłosowali powrót płatnej komunikacji miejskiej w Szczecinku. Planowane przywrócenie opłat wymagało między innymi wyłonienia podmiotów, które zajmą się sprzedażą i kontrolą biletów.

Dziennikarka Radia ESKA Natalia Błachowska ustaliła, że procedura wyboru firmy kontrolującej bilety budziła poważne wątpliwości. W lutym 2026 roku przedsiębiorstwo z tej branży przesłało spółce swoją ofertę, której wówczas nie rozpatrzono. Mimo to 1 lipca 2026 roku, gdy opłaty za przejazdy zaczęły obowiązywać, miasto zawarło umowy zarówno z podmiotem sprzedającym bilety, jak i z firmą odpowiedzialną za ich kontrolę, a wykonawców wybrano bez ogłaszania przetargu.

Regulamin Zamówień Publicznych istniał tylko w teorii?

Kluczowe dla sprawy okazały się ustalenia dotyczące obowiązującego w miejskiej spółce Regulaminu Zamówień Publicznych. Dokument ten uchwalono jeszcze w marcu 2021 roku, jednak zgodnie z jego zapisami miał on wejść w życie dopiero po publikacji na stronie internetowej. Dziennikarka Radia ESKA wykazała, że do lipca 2026 roku dokumentu tam nie umieszczono.

Oznaczało to, że podczas wyboru wykonawcy i podpisywania umowy regulamin formalnie nie obowiązywał, co stało się głównym punktem sprawy i podstawą do zakwestionowania procedury. Choć temat miał trafić na posiedzenie komisji rewizyjnej, ostatecznie nie podjęła ona żadnych czynności wyjaśniających.

Prezes potwierdza: umowa została wypowiedziana

Zakończenie współpracy z dotychczasowym wykonawcą potwierdził prezes Komunikacji Miejskiej w Szczecinku Tomasz Merk.

- Tak, potwierdzam te informacje, że wypowiedzieliśmy umowę i przystąpimy do ponownego wyłonienia firmy kontrolującej bilety. To wyłonienie nastąpi pod koniec lutego przyszłego roku – powiedział prezes w rozmowie z Radiem ESKA.

Szef spółki tłumaczył, że opłaty za przejazdy przywracano pod dużą presją czasu.

- Ten okres od uchwalenia tej ostatniej taryfy był bardzo krótki i nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia postępowania pełnego. Wyłoniliśmy to na podstawie złożonej oferty – wyjaśniał Tomasz Merk.

Nowy wybór kontrolerów biletów. Kiedy ruszy postępowanie?

Dotychczasowa umowa wygasa z końcem lutego. Po tym terminie miejska spółka zamierza przeprowadzić nowe postępowanie na podstawie formalnie obowiązujących przepisów.

- W tej chwili mamy czas i możemy wyłonić firmę jeszcze raz, ale warunki przystąpienia do tego zadania będą takie same, jak były wcześniej uzgodnione i wynegocjowane z tamtą firmą. Mamy nadzieję, że może uda nam się zrobić to taniej. Miejmy nadzieję, że będzie może jakaś lepsza oferta – dodał prezes Tomasz Merk.

Wszystko wskazuje na to, że kilka miesięcy po powrocie płatnej komunikacji miejskiej Szczecinek ponownie przeprowadzi procedurę wyboru firmy kontrolującej bilety. Tym razem proces ma przebiec bez wątpliwości co do podstaw prawnych oraz sposobu wyłonienia wykonawcy.

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