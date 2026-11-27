Kołobrzeg liderem nadmorskiej turystyki. Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny w najnowszym opracowaniu dotyczącym turystyki na terenach nadmorskich wskazał miejscowość o najwyższym wskaźniku liczby przyjezdnych w przeliczeniu na mieszkańców. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajął Kołobrzeg, gdzie w lipcu i sierpniu 2026 roku z lokalnej bazy noclegowej skorzystało 185,5 tysiąca turystów.

Z wyliczeń wynika, że na każdych 100 mieszkańców Kołobrzegu przypadało średnio 428 osób korzystających z obiektów noclegowych. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy liczba gości ponad czterokrotnie przewyższyła zatem liczbę stałych mieszkańców kurortu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plaża w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

13

Gdańsk i Rewal na podium zestawienia GUS

Kołobrzeg wyraźnie wyprzedził inne popularne miejscowości położone nad Bałtykiem. Na podium raportu GUS znalazły się również Gdańsk oraz Rewal. W pierwszej dziesiątce zestawienia ujęto także między innymi Władysławowo, Świnoujście i Międzyzdroje.

Wakacyjny boom w Kołobrzegu. Zyski dla przedsiębiorców i utrudnienia dla mieszkańców

Tak duża frekwencja przynosi wymierne korzyści lokalnemu biznesowi. Rozwinięte zaplecze hotelowe, kawiarnie, restauracje oraz liczne atrakcje sprawiają, że letni sezon jest kluczowy dla tamtejszych przedsiębiorców. Jak zaznacza przedstawiciel miejscowego urzędu, turystyka pozostaje jedną z głównych gałęzi gospodarki miasta.

Wzmożony ruch turystyczny wiąże się jednak także z utrudnieniami dla lokalnej społeczności. Część mieszkańców wskazuje na wysokie koszty życia odczuwalne szczególnie w sezonie, a także na drożejące przed wakacjami usługi, których ceny po lecie nie zawsze wracają do wcześniejszego poziomu. Dodatkowym problemem w tym okresie jest zwiększony ruch samochodowy oraz kłopoty ze znalezieniem miejsc parkingowych.