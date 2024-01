Czas na złuszczanie – wszystko co musisz wiedzieć o peelingach do twarzy

To jaki peeling powinnaś wybrać zależy przede wszystkim od rodzaju twojej skóry. Niezależnie jednak od wariantu peelingu na pewno docenisz jego zalety.

Peeling - jak działa na skórę?

Złuszcza martwe komórki naskórka pobudzając naturalny proces odnowy. Nowo wytworzone komórki pojawiają się szybciej na powierzchni. Cera ulega odświeżeniu i nabiera blasku.

Oczyszcza i zwęża pory skóry, przeciwdziałając tworzeniu się zaskórników.

Wygładza skórę i spłyca drobne zmarszczki.

Wyrównuje koloryt, redukuje przebarwienia i drobne blizny.

Przeciwdziała wrastaniu włosków w skórę.

Redukuje zrogowacenia – np. na skórze stóp, piętach.

Poprawia mikrokrążenie – wpływając na lepsze odżywienie komórek skóry, a w przypadku skalpu – wzmocnienie cebulek włosów.

Ułatwia wnikania składników odżywczych – substancje aktywne zawarte w kosmetykach, aplikowanych w kolejnych krokach pielęgnacji, lepiej i szybciej przenikają w głębsze warstwy skóry.

Zobacz także: Szminka, która zmieniła bieg historii. Zmysłowy kolor i pielęgnacja w jednym

Peeling do skóry twarzy

Peeling do twarzy dobieramy do rodzaju skóry i aktualnego jej stanu. Peeling mechaniczny - gruboziarnisty lub drobnoziarnisty, peeling enzymatyczny i kwasowy, każdy z nich skutecznie usunie martwy naskórek, ale źle dobrany – może wyrządzić skórze dużo szkód.

Peeling mechaniczny - swoje działanie złuszczające opiera na drobinkach mechanicznie ścierających martwy naskórek. W roli ścierniwa może wystąpić sól, cukier, kawa, zmielone pestki owoców, czy drobinki mineralne np. korundu, a w zależności od stopnia rozdrobnienia ścierniwa możemy mieć do czynienia z peelingiem drobno- lub gruboziarnistym. Peeling mechaniczny sprawdzi się w pielęgnacji skóry tłustej czy normalnej. Unikaj go jednak jeśli masz cerę trądzikową, z aktywnymi stanami zapalnymi, cerę suchą lub naczynkową.

Peelingi z drobinkami ścierniwa (np. cukru) sprawdzają się również w pielęgnacji delikatnej skóry ust – pomagają pozbyć się niechcianych, suchych skórek, wygładzając usta. Dodatkowo, masaż drobinkami peelingu pobudza mikrokrążenie, co sprzyja lepszemu odżywieniu skóry.

Intensywnie odżywczy peeling do ust FaceBoom

Peeling cukrowy stworzony z myślą o delikatnej skórze ust. Jego kremowa formuła zawiera kompozycja olejów: abisyńskiego, babassu, z orzecha brazylijskiego i oleju z awokado, które regenerują i odżywiają skórę. Skrobia ryżowa, betaina i kalamina koją, łagodzą podrażnienia i dostarczają dawkę nawilżenia skórze.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Peeling enzymatyczny – idealny dla każdego rodzaju skóry, nie podrażnia, a jedynie delikatnie rozpuszcza martwy naskórek, dzięki zawartym w nim enzymom roślinnym. W peelingach enzymatycznych znajdziecie najczęściej papainę – enzym z papai, wykazujący działanie zmiękczające i złuszczające, bromelainę – enzym zawarty w ananasie, działający złuszczająco, rozjaśniająco oraz regulująco na pracę gruczołów łojowych, ficynę obecną w figach, czy aktynidynę - znajdującą się w miąższu kiwi.

Figowy peeling enzymatyczny Bielenda Professional Supremelab

Peeling skutecznie złuszcza martwe komórki naskórka, wygładza, rozjaśnia skórę i sprawia, że staję się miękka i pełna blasku. Jego formuła zawiera ficynę - enzym z figi o silnych, a jednocześnie delikatnych dla skóry właściwościach eksfoliujących. Zawartość niacynamidu wpływa na regulację pracy gruczołów łojowych, a kompleks fermentowanych olejów zapewnia skórze dawkę nawilżenia i odżywienia.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda

Peeling kwasowy – zawarte w nim kwasy działają podobnie jak enzymy - rozpuszczają zawartą w komórkach keratynę, tym samym rozluźniają komórki naskórka, ułatwiając ich złuszczanie. To peelingi dość uniwersalne, ponieważ możesz dobrać rodzaj kwasu i jego stężenie do potrzeb swojej skóry. W zależności od kwasu peelingi mogą mieć również właściwości regulujące wydzielanie sebum, nawilżające, wygładzające, ujędrniające i redukujące zmarszczki. W peelingach kwasowych do twarzy najczęściej wykorzystuje się kwasy AHA, w tym migdałowy i glikolowy, a także kwas salicylowy (należący do kwasów BHA).

Kwas glikolowy:

działa złuszczająco,

wyrównuje strukturę i ujednolica koloryt skóry,

poprawia elastyczność skóry,

poprawia nawilżenie

Kwas migdałowy:

działa złuszczająco,

działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, łagodzi stany zapalne,

zmniejsza wydzielanie sebum regulując pracę gruczołów łojowych,

pomaga w redukcji przebarwień.

Kwas salicylowy:

silne złuszcza,

działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie,

reguluje wydzielanie sebum.

To kwas szczególnie polecany do cery zgrubiałej, tłustej i mieszanej, zwłaszcza dla osób borykających się z trądzikiem.

10 minutowy, wygładzający peeling kwasowy FaceBoom Seboom

Dzięki obecności kwasu salicylowego, cytrynowego, glikolowego oraz glukonolaktonu, peeling pomaga oczyścić skórę z zaskórników i zapobiega powstawaniu nowych, reguluje wydzielanie sebum oraz rozjaśnia przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe. Obecna w formule peelingu trehaloza zapewnia skórze odpowiednią dawkę nawilżenia.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Całonocna maska-peeling złuszczająco-wygładzająca Sleeping Mask SHECARE

W jej składzie znajdziemy kompleks kwasów AHA i PHA w stężeniu 8% - złuszczają one naskórek, stymulując jego odnowę i wyrównując koloryt cery, a także masło shea, masło bacuri, olej ze słodkich migdałów i olej marula, które wzmacniają warstwę hydro-lipidową, odżywiają oraz zmiękczają skórę. Wzbogacenie składu o synbiotyk pomaga zachować równowagę mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Pamiętaj, aby:

stopniowo wprowadzać kwasy do pielęgnacji - zacznij od niższych stężeń, aby nie podrażnić skóry,

nie łączyć ze sobą silnie działających preparatów o podobnym działaniu - unikaj stosowania w tym samym czasie toników z kwasami, peelingów kwasowych i serum z kwasami).

nie przesadzać z częstotliwością złuszczania – zbyt częste używanie peelingów zaburza równowagę skóry.

Pamiętaj, skóra po złuszczaniu wymaga ukojenie, odbudowy bariery hydrolipidowej i przywrócenia równowagi mikrobiomu. Aby wspomóc skórę - sięgnij po formuły z algami, skwalanem, panthenolem, pre- i probiotykami (synbiotykiem). Odpowiednią odbudowę i nawilżenie zapewnią także kosmetyki z ceramidami i kwasem hialuronowym.

Synbiotyczny rewitalizujący tonik-esencja Total Revital Solution, SHECARE

Jego zawiesista formule to prawdziwe bogactwo składników aktywujących procesy odnowy i rewitalizacji naskórka. Znajdziesz w niej endemiczną algę niebieską LANABLUE, kombuchę, amino-complex, betainę, skwalan, witaminę E i masło shea oraz pre- i probiotyki,. Dzięki nim ten wyjątkowy tonik-esencja skutecznie poprawia poziom nawilżenia, wygładza, odświeża, rewitalizuje i przywraca równowagę mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE