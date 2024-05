Kiedy ruszy tramaj na Stegny? Podano datę. Wkrótce zamknięcie ważnej ulicy

Warszawa. Tramwajarze rozpoczynają prace przy ulicy św. Bonifacego

W nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 maja, na św. Bonifacego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ulicy Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicami Czarnomorską i Śródziemnomorską. Wyjazdy z wszystkich dróg dochodzących do zamkniętego odcinka św. Bonifacego będą możliwe w stronę ulicy Czarnomorskiej.

Fragment jezdni między Czarnomorską i Śródziemnomorską a aleją Witosa będzie przejezdny w obu kierunkach, przekazuje UM Warszawa.

Również w nocy, z 24 na 25 maja, tramwajarze zamkną ulicę św. Bonifacego na krótkim fragmencie od Jana III Sobieskiego – w kierunku ulicy Powsińskiej. Dojazd do budynków zlokalizowanych na tym odcinku będzie możliwy od strony ulicy Powsińskiej.

Na samym końcu zamkniętej ulicy, przy Jana III Sobieskiego, zostanie urządzona zawrotka dla autobusów komunikacji miejskiej.

Czarnomorska

Objazd w przeciwnym kierunku znajdzie się na Czarnomorskiej, pojadą nią autobusy, a dla zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie szkoły zamontowane zostaną dodatkowe progi zwalniające. Wyjazd z Czarnomorskiej w Jana III Sobieskiego będzie możliwy wyłącznie w prawo.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Autobusy linii: 163, 187 i 263 będą kursowały ulicą św. Bonifacego tylko do skrzyżowania z Jana III Sobieskiego. Z kolei linia 189 będzie miała przystanek końcowy na ulicy Jana III Sobieskiego – przed skrzyżowaniem ze św. Bonifacego. Z Bemowa dojadą do niego aleją Sikorskiego i ulicami Czarnomorską oraz Jana III Sobieskiego. Z tego miejsca ruszą także w kierunku Osiedla Górczewska – skręcą w jednokierunkową ulicę św. Bonifacego do swojej podstawowej trasy. Do ulicy św. Bonifacego nie dojadą także autobusy linii 148 i 185 – w obydwu kierunkach; od skrzyżowania alei Witosa z Czerniakowską pojadą bezpośrednio alejami Witosa i Sikorskiego. Zmieni się trasa 164 – autobusy ominą ulicę św. Bonifacego przez Wiertniczą, Powsińską, Gołkowską, Statkowskiego, Augustówkę i Antoniewską do Ananasowej. Na trasy nie wyjadą linie 501 i Z-8.

Nocne N33 i N83 będą jeździły w obydwu kierunkach alejami Witosa i Sikorskiego. N03 w stronę Winnicy pojadą aleją Wilanowską, Jana III Sobieskiego, Nałęczowską i Powsińską a na Ursynów Powsińską, Nałęczowską, Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego.

Kiedy ruszy tramwaj na Stegny?

Wykonawca odpowiedzialny za budowę tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – obiecuje, że tramwaje z pasażerami do Wilanowa dojadą z początkiem roku szkolnego. Tramwaj na Stegny ruszy kilka miesięcy później, w 2025 roku.

i Autor: UM Warszawa Kiedy ruszy tramaj na Stegny? Podano datę. Wkrótce zamknięcie ważnej ulicy