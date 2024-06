Warszawa: Przejechał na czerwonym i zaczął uciekać! "Przestraszył się na widok policji"

Wszystko zaczęło się przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i alei "Solidarności". Spokojne popołudnie zamieniło się w szaleńczy pościg. - Policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli toyotę, która przejechała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli, ale ten pojechał dalej. Rozpoczął się pościg, który zakończył się na skrzyżowaniu Żytniej z Okopową - powiedział w rozmowie z TVN Warszawa Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Okazało się, że Gruzin był trzeźwy. Jak donosi Miejski Reporter, miał tłumaczyć, że wystraszył się radiowozu. Chwilę później został zatrzymany. TVN Warszawa podaje, że policjanci znaleźli przy nim nieznaną substancję. Testy wykażą, czy to narkotyki.

