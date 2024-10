Dla jeszcze zdrowszych zębów

Marka założona w 2019 roku, która łączy w sobie design, estetykę, naukę i technologię - wszystko wykonane z dumą we Włoszech. PIUMA® wprowadza "lifestyle'owe" i innowacyjne podejście do pielęgnacji jamy ustnej i tak jak mówi założyciel Michele Longato, prawdziwe piękno zaczyna się od uśmiechu. Rynek opieki nad jamą ustną przechodzi transformację w kierunku obszaru pielęgnacji osobistej i urody, stając się prawdziwą rutyną beauty, na równi z pielęgnacją skóry. Wszystko to przyspieszy ewolucję rynku w kierunku szerszego i bardziej pozytywnego postrzegania opieki nad jamą ustną jako integralnej części codziennego dobrostanu, otwierając drogę do prawdziwej rutyny oral beauty care.

W ofercie marki znajdziemy:

pasty do zębów wśród których na uwagę zasługuje pasta z kwasem hialuronowym w przezroczystej tubie z systemem airless szczoteczki do zębów z aktywnym włosiem: innowacyjne manualne szczoteczki, których włosie stopniowo uwalnia witaminę C i inne aktywne składniki płyny do płukania jamy ustnej: bezalkoholowe, z witaminą C, rumiankiem i szałwią

INNOWACYJNY DESIGN - NAUKOWA AWANGARDA

Dzięki swojemu wyrafinowanemu designowi, elastyczności oraz mikro szczecinkom z Tynex® o średnicy 0,1 mm, które sąnadzwyczaj delikatne, ergonomiczne i zaokrąglone, szczoteczka PIUMA Brush dociera nawet do najgłębszych zakamarków ust,zapewniając idealny uśmiech także tam, gdzie nie jest on widoczny! Nauka i technologia łączą się w wielokrotnie nagradzanym wzornictwie, które dzięki swojemu wyglądowi staje się doskonałym elementem codziennej higieny jamy ustnej.

MOŻLIWOŚCI RYNKOWE

Rynek opieki nad jamą ustną przechodzi transformację w kierunku obszaru pielęgnacji osobistej i urody, stając się prawdziwą rutyną beauty, na równi z pielęgnacją skóry. W nadchodzących latach oczekujemy więc znaczącego wzrostu w segmencie premium rynku,skoncentrowanego na dbałości o siebie, poprawie i pielęgnacji własnego uśmiechu. Badania naukowe i komponent estetyczny będą odgrywać ważną rolę jako czynniki napędzające wzrost wśród grup populacji coraz bardziej uważnych i otwartych nainnowacje w dziedzinie urody i technologii. Wszystko to przyspieszy ewolucję rynku w kierunku szerszego i bardziej pozytywnego postrzegania opieki nad jamą ustną jako integralnej części codziennego dobrostanu osoby, otwierając drogę do prawdziwej rutynyoral beauty care.

i Autor: materiał prasowy Piuma

