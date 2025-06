Dlaczego ochrona przed UV to nie sezonowa moda?

„Nowe czynniki środowiskowe oraz promieniowanie słoneczne powodują wzrost przypadków zmian skórnych, takich jak hiperpigmentacja, rumień słoneczny, przedwczesne starzenie skóry, uszkodzenia oczu, osłabienie układu odpornościowego, reakcje fotoalergiczne, a nawet nowotwory skóry. Musimy uświadamiać, jak ważne jest codzienne stosowanie fotoprotektorów jako nawyk” – dr Gabriel Serrano, założyciel Sesderma.

SPF 365 DNI W ROKU — NOWY STANDARD ŚWIADOMEJ PIELĘGNACJI

W 2025 roku ochrona UV to nie tylko rekomendacja dermatologów. To krok numer jeden w każdej skutecznej pielęgnacji anti-aging. I choć filtr SPF to klucz, równie ważna jest jego formuła: lekka, komfortowa, niewidoczna, miejska. Taka, którą chcesz mieć na skórze — nie tylko musisz.

SUMMER & THE CITY

Marka Sesderma, znana z dermatologicznego podejścia i zaawansowanych formuł, wprowadziła w tym roku nową linię fotoprotektorów Repaskin Urban 365 stworzonej z myślą o realiach współczesnego życia: miejskim rytmie, smogu, pracy przed ekranem i nieprzewidywalnej pogodzie. To nie są zwykłe filtry. To inteligentna tarcza ochronna, która nie tylko broni przed UVA/UVB, ale także naprawia istniejące uszkodzenia skóry i przeciwdziała oznakom fotostarzenia. Ich siłą jest technologia SHIELD-SYSTEM, wspierająca naturalne mechanizmy obronne skóry i redukująca mikrouszkodzenia, zanim zamienią się w widoczne zmarszczki czy przebarwienia.

TRZY FILARY CODZIENNEJ OCHRONY Z REPASKIN URBAN 365

Repaskin Urban 365 Skóra wrażliwa - dla tych, którzy chcą nie tylko chronić, ale też koić i wzmacniać skórę każdego dnia. Krem-żel idealny dla cery reaktywnej. Zawiera m.in. aloes, pantenol, cynk i ekstrakt z zielonej herbaty. Formuła jest lekka, nie bieli i doskonale nawilża, dając uczucie komfortu od pierwszej aplikacji.

Repaskin Urban 365 Przebarwienia - dla skóry z nierównym kolorytem lub w trakcie kuracji depigmentacyjnych. Zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, cynk, niacynamid, kwas ferulowy i azelainowy. Zapewnia bardzo wysoką ochronę SPF 50+ iaktywnie wyrównuje koloryt skóry, zapobiegając powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych. Chroni przed słońcem,smogiem i światłem niebieskim.

Repaskin Urban 365 Anti-aging dzięki zawartości peptydów, kwasu hialuronowego i ekstraktu z zielonej herbaty, wzmacnia jędrność skóry, nawilża i wspomaga produkcję kolagenu. Lekka konsystencja, szerokie spektrum ochrony i działanie naprawcze sprawiają, że to idealny wybór dla wszystkich poszukujących rozwiązań pro-aging!.

SKÓRA TO INWESTYCJA – NIE TYLKO NA LATO

W pielęgnacji nie chodzi o szybki efekt — chodzi o długofalowy wybór. SPF to jeden z najprostszych i najbardziej znaczących gestów, jakie możesz zrobić dla swojej skóry. Rano, przed wyjściem. Zanim nałożysz makijaż.

Bez względu na porę roku. Sesderma Repaskin Urban 365 — tarcza dla Twojej skóry dziś i każdego dnia roku.

i Autor: materiały prasowe Sesderma