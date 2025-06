Grzybica paznokci – problem, który dotyka wielu. Poznaj skuteczne rozwiązanie

Powszechny problem, który dotyka wiele osób, to schorzenie wywoływane przez dermatofity – grzyby chorobotwórcze. Ich zarodniki są niezwykle wytrzymałe, potrafią przetrwać miesiącami w obuwiu, kabinach prysznicowych czy na wykładzinach. Chociaż obecność zarodników to jedno, do rozwoju choroby potrzebne są sprzyjające warunki, o które niestety nietrudno. Ciepło i wilgoć to idealne środowisko dla grzybów, występujące często na basenach, w saunach, łazienkach, a także wewnątrz butów. Ryzyko zachorowania zwiększa noszenie nieprzewiewnego obuwia, niewłaściwa higiena stóp czy ich nadpotliwość. Czynniki takie jak cukrzyca, zaburzenia krążenia, przyjmowanie niektórych leków oraz osłabiona odporność również sprzyjają pojawieniu się i szybkiemu rozwojowi tych nieprzyjemnych dolegliwości.

Jak rozpoznać grzybicę paznokci?

Grzybica paznokci objawia się zmianą koloru, kształtu i tekstury płytki paznokcia. Może ona stać się żółta, biała, czarna, zielona lub brązowa. Dodatkowo paznokieć często ulega pogrubieniu, staje się kruchy i łamliwy. Jeśli zauważysz objawy grzybicy paznokci, najlepiej od razu skonsultować się z dermatologiem. Przy poważniejszych infekcjach często konieczne są leki doustne, ale w łagodniejszych przypadkach zazwyczaj wystarcza leczenie miejscowe z użyciem specjalistycznych preparatów. Takim produktem jest MYCO help Aktywny płyn przeciw grzybicy paznokci (wyrób medyczny). Ten wygodny w użyciu płyn działa ściągająco i keratolitycznie. Dodatkowo chroni przed wtórnym nadkażeniem, tworząc barierę, która uniemożliwia przenikanie drobnoustrojów do gojącej się skóry. Specjalistyczny kompleks składników łagodzi objawy infekcji i eliminuje nieprzyjemny zapach, często towarzyszący patogennej florze. Substancje zawarte w płynie tworzą ochronną warstwę, izolując zmienione chorobowo miejsca od szkodliwych czynników zewnętrznych. Płyn należy aplikować dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, na chorobowo zmienione wały okołopaznokciowe i całą płytkę paznokcia. Wysycha w około minutę. Kurację należy kontynuować, aż paznokieć odzyska swój naturalny, zdrowy kolor. Pierwsze efekty powinny być widoczne już po około 4 tygodniach regularnego stosowania.