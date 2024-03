Idealny krem BB na wiosnę i lato. Wygładza i ujednolica koloryt skóry

Bez względu na modę i panujące trendy piękna i zdrowa skóra to podstawa. Jej sekretem jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja, a w makijażu absolutnym numerem jeden od lat pozostaje podkład. Nieważne, czy stawiamy na lekkie, rozświetlające formuły, czy też na bardziej kryjące produkty to waśnie podkład będzie stanowił bazę wyjściową do całości makeupu. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny. W dzisiejszych czasach podkład nie powinien nas, ani przyciemniać, ani rozjaśniać. Kobiety z całego świata poszukują zawsze idealnie dobranych kolorów do swojej karnacji.

Wiosną i latem do łask wracają kremy BB. To połączenie makijażu i pielęgnacji. ALGOTONE od marki SENSUM MARE to łączy w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Krem posiada mineralny filtr SPF 15. Mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd.

