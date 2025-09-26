Jesienią zadbaj o skórę ciała!

Po słonecznych miesiącach skóra domaga się ukojenia – jest spragniona nawilżenia i odżywienia, które przywrócą jej jedwabistą gładkość. To dobry moment, by sięgnąć po kosmetyki głęboko odżywiające i przygotować ją na nadchodzące ochłodzenie. Odżywcze mleczko do ciała NIVEA sprawdzi się nie tylko w domowych rytuałach pielęgnacyjnych, ale i na czerwonym dywanie. Balsamy NIVEA widziane były między innymi w kosmetyczce popularnej celebrytki, Kim Kardashian.

ODŻYWCZA FORMUŁA!

Odżywcze mleczko do ciała NIVEA zostało opracowane z myślą o długotrwałym nawilżeniu skóry. Zawiera głęboko nawilżające serum, naturalny olejek migdałowy oraz kwas hialuronowy, które wspólnie wspierają wiązanie i zatrzymywanie wody w skórze.

Formuła łączy substancje nawilżające, lipidy blokujące utratę wilgoci oraz pielęgnujące olejki, dzięki czemu ogranicza wysuszanie skóry i zwiększa jej poziom nawilżenia.

Badania potwierdzają, że składniki mleczka wnikają głęboko w warstwy skóry, zapewniając intensywne nawilżenie utrzymujące się do 72 godzin. Regularne stosowanie sprawia, że skóra pozostaje gładka, elastyczna i chroniona przed przesuszeniem.

Dbanie o odpowiednie nawilżenie skóry to podstawa codziennej pielęgnacji – szczególnie wtedy, gdy zbliżają się chłodniejsze dni. Regularna troska sprawia, że skóra pozostaje gładka, miękka i pełna blasku, niezależnie od pogody.