Pillow Talk powraca w wielkim stylu! Charlotte Tilbury prezentuje nowości i kultowy powrót

Fenomen linii Pillow Talk wykracza poza zwykłą modę na konkretny odcień. Jej sukces tkwi w idealnym balansie między naturalnością a elegancją, co odpowiada na współczesne zapotrzebowanie na makijaż podkreślający urodę, a nie ją zmieniający. To odejście od ciężkich, mocnych konturów na rzecz świeżości i promienności.

Wprowadzenie balsamu do ust i różu w jednym produkcie, jakim jest NEW! Pillow Talk Blush Balm Lip Tint, to odpowiedź na rosnący trend "makijażu bez makijażu" oraz minimalizmu w kosmetyczce. Tego typu produkty są idealne do szybkich poprawek w ciągu dnia i pozwalają na uzyskanie spójnego looku z użyciem zaledwie kilku produktów. To oszczędność miejsca i czasu!

Formuła z wyjątkową mieszanką 92% maseł i olejków roślinnych + peptydów odmładzających, odżywczy tint Charlotte do ust zapewnia dodatkową pielęgnację, komfort i wydajność. Jego silny kompleks peptydów odmładzających i maseł roślinnych – w tym masła shea, kakaowego i z nasion kokum. Każde pociągnięcie błyszczyka regeneruje, wypełnia i widocznie poprawia wygląd ust, optycznie wypełniając pionowe zmarszczki dla rozmycia, rozmycia i uzyskania miękkiego, gładkiego i luksusowego efektu różu o strukturze pączka róży.

Podczas gdy niektóre tradycyjne odcienie do ust mogą wysuszać lub pozostawiać plamy, innowacja 3 w 1 Charlotte zapewnia natychmiastowy, świeży, promienny odcień, który jest lekki, odżywczy i gładki. To pełna pielęgnacja ust za jednym pociągnięciem: koloryzuj, odżywiaj i upiększaj w kilka sekund.

Każdy odcień naśladuje barwy, którymi obdarza nas natura, gdy jesteśmy zakochane w efekcie różu od wewnątrz, dzięki któremu każda z nas wygląda i czuje się najpiękniejszą wersją siebie. Od kultowego, romantycznego, nude-różowego odcienia Pillow Talk na co dzień po zmysłowy, morwowy odcień Blushed Jam, te subtelne, rozświetlające odcienie pasują do każdego wieku i koloru skóry. To idealny, spersonalizowany odcień Pillow Talk dla każdego!

EDYCJA LIMITOWANA, NIEOGRANICZONA MIŁOŚĆ:

PALETKA CHARLOTTE’S PILLOW TALK BEAUTY SOULMATES POWRACA!

Na życzenie klientów, wyprzedana paleta Pillow Talk Beauty Soulmates od Charlotte powraca w odcieniu Flawless Pink, a także w zupełnie nowym odcieniu Flawless Rosewood. Limitowana edycja kolekcjonerskiego kompaktu w kształcie serca, łączącego korygujący koloryt i rozmywający Airbrush Flawless Finish z upiększającym różem Pillow Talk Love, te ikony piękna idealnie do siebie pasują. Zainspirowana efektem miłości, który zmienia piękno, każda paleta została zaprojektowana tak, aby udoskonalić, wygładzić i rozjaśnić ceręi stworzyć look pełen miłości w kilka sekund. Ten idealny duet to idealne uzupełnienie NOWOŚCI Charlotte! Balsamu do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tint,tworząc pełny look Pillow Talk in Bloom z rozświetlonymi policzkami i natychmiastowym, miękkim nieskazitelnym wykończeniem.

STRONA 1 – KORYGUJĄCY KOLOR AIRBRUSH FLAWLESS FINISH: Kultowa, bestsellerowa formuła Airbrush Flawless Finish od Charlotte została odświeżona w tonacji korygującej kolor, aby natychmiast udoskonalić wygląd skóry. Te same mikrodrobinki, soft-focus, co w nagradzanym oryginale, wygładzają, rozmywają i udoskonalają wygląd porów, zapewniając nieskazitelne, bezporowe wykończenie. Teraz wzbogacony o technologię pigmentów korygujących kolor, filtr Airbrush Flawless tworzy bardziej jednolity koloryt skóry, a odbijające światło drobinki pięknie rozpraszają światło na cerze. Skóra wygląda jaśniej, gładsza i bardziej uniesiona – jest miękka i matowa, ale nigdy nie wygląda płasko – skupiającświatło na środku twarzy, dając młodzieńczy, bezporowy i nieskazitelny efekt.

STRONA 2 – PIĘKNY RÓŻ PILLOW TALK: Róż w pudrze Pillow Talk Charlotte występuje w matowym odcieniu Love, inspirowanym efektem miłości, który zmienia piękno. Łatwe do roztarcia, jedwabiste, bogate w kolory pigmenty wygładzają skórę, nadając policzkom świeży, jednolity, rozkwitający rumieniec.