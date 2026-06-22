La dolce vita w kosmetyczce. Odkryj limitowaną kolekcję Italian Summer

W kolekcji znajdziemy zarówno produkty do pielęgnacji ciała i włosów, jak i kosmetyki do makijażu, które pomogą stworzyć efekt skóry muśniętej słońcem. Cytrusowe nuty, rozświetlające formuły oraz opakowania inspirowane śródziemnomorską ceramiką sprawiają, że codzienna rutyna beauty zamieni się w mały wakacyjny rytuał. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą czerpać z energii włoskiego lata znacznie dłużej niż tylko przez kilka tygodni urlopu.

ZŁOCISTY GLOW W STYLU LA DOLCE VITA

Jeśli istnieje kosmetyczny odpowiednik włoskiego lata zamknięty w butelce, jest nim właśnie Italian Summer Body Oil z limitowanej kolekcji DOUGLAS COLLECTION. Rozświetlający olejek do ciała otula skórę subtelną, złocistą poświatą, która przypomina efekt dnia spędzonego na słonecznej plaży. Drobinki mienią się, podkreślając naturalny blask skóry i nadając jej efekt „sun-kissed glow”. Olejek błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę miękką, gładką i elastyczną, bez uczucia lepkości. To prosty sposób, by w kilka chwil dodać ciału promiennego wykończenia i przywołać atmosferę beztroskich dni spędzonych pod włoskim słońcem.

Douglas Collection Italian Summer Olejek do ciała, Cena regularna: 39,90 zł/100 ml

ZAPACH WŁOSKIEGO LATA

Lekka mgiełka do włosów i ciała inspirowana włoskim latem to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów kolekcji. Delikatna formuła sprawia, że doskonale sprawdza się do odświeżania w ciągu dnia, pozostawiając na skórze i włosach subtelny, wakacyjny zapach. Niewielki format sprawia, że bez problemu zmieści się w każdej kosmetyczce, stając się idealnym towarzyszem letnich podróży.

Douglas Collection Italian Summer Mgiełka do włosów i ciała, Cena regularna: 14,90 zł/30 ml

IDEALNY DUET (NIE TYLKO) NA LATO

Niektóre kosmetyki trafiają do wakacyjnej kosmetyczki i zostają w niej… na cały sezon. Do takich produktów należą Italian Summer Lip Balm oraz Italian Summer Hand Cream. Balsam do ust zapewnia komfort, nawilżenie i pielęgnację, natomiast krem do rąk pozostawia skórę miękką, gładką i przyjemnie otuloną śródziemnomorskim zapachem. Oba produkty łączy nie tylko praktyczny format, ale również estetyka inspirowana włoskim latem — pełna kolorów, cytrusowych akcentów i wakacyjnej lekkości.

Douglas Collection Italian Summer Krem do rąk, Cena regularna: 9,90 zł/60 ml

Douglas Collection Italian Summer Balsam do ust, Cena regularna: 14,90 zł/30 ml

ENERGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO PORANKA

Włoskie lato nieodłącznie kojarzy się z lekkością, świeżością i niespiesznym celebrowaniem codziennych przyjemności. Italian Summer Shower Gel przenosi ten klimat do łazienki za sprawą energetyzującego zapachu inspirowanego śródziemnomorskimi wakacjami. Delikatna formuła oczyszcza skórę, pozostawiając ją świeżą i komfortową, a sam prysznic zamienia w moment, który trudno wykonać w pośpiechu.

Douglas Collection Italian Summer Żel pod prysznic, Cena regularna: 19,90 zł/250 ml

CODZIENNY RYTUAŁ PO WŁOSKU

Lato stawia przed skórą szczególne wymagania — słońce, wysokie temperatury i częste podróże sprawiają, że potrzebuje ona regularnej pielęgnacji i nawilżenia. Italian Summer Body Lotion pomaga zadbać o jej komfort, pozostawiając ją miękką, gładką i elastyczną. Lekka formuła dobrze sprawdza się w codziennym stosowaniu, a inspirowany włoskim latem zapach subtelnie dopełnia cały rytuał.

Douglas Collection Italian Summer Balsam do ciała, Cena regularna: 19,90 zł/250 ml

W ODCIENIU WŁOSKIEGO LATA

Inspiracje włoskim latem w tej kolekcji nie kończą się na zapachach i pielęgnacji. Big Bronzer Summer Edition łączy praktyczną formułę z designem nawiązującym do charakterystycznych śródziemnomorskich wzorów. Puder subtelnie ociepla skórę i pozwala uzyskać efekt naturalnej opalenizny, który doskonale wpisuje się w estetykę letniego makijażu — lekkiego, promiennego i niewymuszonego.

Douglas Collection Italian Summer Big Bronzer, Cena regularna: 99,00 zł/16g

SEKRET LETNIEGO MAKIJAŻU

Dobry makijaż zaczyna się od odpowiednich narzędzi. Marshmallow Sponge Puff z limitowanej kolekcji Italian Summer łączy miękkość klasycznej gąbeczki z precyzją puszka, dzięki czemu pozwala równomiernie aplikować i blendować zarówno produkty płynne, kremowe, jak i pudrowe. Ergonomiczny kształt ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a efekt pozostaje naturalny, gładki i dopracowany w każdym detalu.

Douglas Collection Italian Summer Gąbka do blendowania, Cena regularna: 49,90 zł

Autor: Douglas/ Materiały prasowe