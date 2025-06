Makijaż: lato pełne blasku i soczystych barw

Wkraczając w słońce…

A by cieszyć się słonecznym dniem bez obaw o skórę, konieczne jest stosowanie preparatów, które zapewnią jej bezpieczeństwo przed promieniowaniem UV podczas wszystkich ulubionych aktywności. Niezależnie od tego, czy wybieramy się na plażę czy spacer po mieście, warto sięgnąć po wodoodporne produkty do opalania z filtrami UVA i UVB z linii KIKO MILANO Suncare. Kremy i fluidy z faktorem SPF 30 i SPF 50 mają lekkie, otulające tekstury, które łatwo się aplikują, nie zostawiają białych śladów i pachną monoi. Rajskie wibracje gwarantowane! A teraz gama Suncare poszerzyła się o nowości!

Urban Shield Invisible Fluid, testowany także pod kątem światła niebieskiego, zapewnia ochronę SPF 50+. Został wzbogacony kwasem hialuronowym, a jego niewidoczna formuła stanowi idealną bazę pod makijaż. Fluid ma ultralekką teksturę, która doskonale się wchłania i skutecznie nawilża spragnioną wody skórę. Można go aplikować na twarz, szyję, dekolt oraz każdą inną odkrytą partię ciała. Do ochrony ust został natomiast stworzony Sun Protection Lip Gloss SPF 30. To ochronny błyszczyk nawilżający – wygodny i zmysłowy jak balsam, o ultrakremowej, lekkiej i nieklejącej się konsystencji. Jego formuła zawiera kwas hialuronowy, masło shea i oleje z nasion jojoby. Błyszczyk dostępny jest w dwóch letnich odcieniach: Honey Guard i Berry Barrier.

Witaj złota godzino…

Gdy intensywne promienie słoneczne zaczynają nieco słabnąć i zbliża się wieczór, nadchodzi czas, by przygotować się na ‘złotą godzinę’. Najlepiej zacząć od prysznica z After Sun Shower Gel. Kosmetyk został wzbogacony kwasem hialuronowym, ekstraktem z opuncji figowej i olejami roślinnymi. Jego kremowa, żelowa konsystencja ukoi skórę po ekspozycji na słońce i delikatnie usunie resztki soli oraz piasku, pozostawiając ją miękką, odświeżoną i delikatnie pachnącą. Następny krok to wyjątkowy makijaż, o jaki zadba nowa kolekcja KIKO MILANO Juicy Fizz Collection. Zainspirowane radością koktajlu aperitivo, eksplodującego kolorem i smakiem, produkty zachwycają aromatami włoskich cytrusów i ‘robią’ wszystko, by podkreślić Twój blask.

Juicy Fizz & twarz

Sunkissed Lumi-Bronzer to wypiekany bronzer maxi, który pięknie ociepla każdą cerę. Gwarantuje wyrzeźbione rysy i elegancki, promienny odcień brązu. Ma jedwabistą w dotyku, świetnie przylegającą i przyjemną konsystencję, dzięki czemu łatwo się rozprowadza, zapewniając naturalny efekt muśnięcia słońcem. Light-Shot Luminizer to natomiast rozświetlacz w tubce z gąbeczką, który nadaje blask grzbietowi nosa, kościom policzkowym i łukowi Kupidyna. Idealnie dopasowuje się do konturów twarzy, zapewniając szybką i wygodną aplikację oraz włoski blask dostosowany do potrzeb. Zarówno bronzer, jak i rozświetlacz, występują w trzech odcieniach. W linii Juicy Fizz dostępne są także trzy warianty różów Fusion Glow Blush. Ich unikalna formuła łączy krycie pudru z kremową konsystencją balsamu, a w składzie znajdziemy specjalną mieszanką olejków, wosków i masła shea. Niesamowite nasycenie koloru i połyskujące wykończenie gwarantowane!

Juicy Fizz & oczy

Linia Juicy Fizz pozwala również stworzyć zalotny wieczorny makijaż oczu. Long Lasting Eyeshadow Stick Limited Edition to trwały do 24-godzin cień do powiek w sztyfcie, dostępny w pięciu kolorach. Ma świeżą, kremową konsystencję, która natychmiast podkreśla oczy niesamowitymi odcieniami czystego, promiennego koloru. Kocie oczy ‘zrobi’ Summerproof Fiber Eye Marker. To ultracienki marker z końcówką z włókna do precyzyjnej aplikacji linii. Zapewnia równe pociągnięcia i wyrazisty kolor bez rozmazywania. Jego lekka, szybkoschnąca, przylegająca i wodoodporna konsystencja jest idealna na lato. No to jeszcze tusz i już! Made to Last Tubing Mascara, wzbogacony olejkami jojoba i arganowym, to innowacyjny tusz do rzęs z technologią ‘tubing’, który zapewnia wyjątkową objętość do 36 godzin. Jest wodoodporny, a jednocześnie delikatny dla rzęs i łatwy do usunięcia ciepłą wodą. Niesamowita szczoteczka z elastomeru została zaprojektowana tak, aby równomiernie rozprowadzać tusz na rzęsach i u ich nasady, zapewniając panoramiczny efekt.

Juicy Fizz & usta

Gleam & Care Lipstick SPF 30 to kremowa, odżywcza pomadka z filtrem SPF 30, wzbogacona olejkiem jojoba i masłem shea, która otula usta i podkreśla każdy uśmiech. Stają się cudownie wysmakowane! Pomadka jest dostępna w tych samych odcieniach co Summerproof Lip Liner dla idealnego dopasowania kolorów. Natomiast ikoniczny 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition w trzech nowych, limitowanych kolorach to znacznie więcej niż zwykły błyszczyk – to wykwintny kultowy produkt, który nawilża wargi, otulając je czystym blaskiem. Jego nawilżająca formuła wzbogacona olejkiem z marakui gładko się rozprowadza i jest bardzo przyjemna dla ust. Efekt świeżo ugryzionego, soczystego owocu w kolorach inspirowanych koktajlami zapewni Colour Shot Lip Gloss & Stain – duet do ust z błyszczykiem i tintem. Tint do ust nadaje im wyrazistość i pełny, żywy kolor, a błyszczyk sprawia, że uśmiech jest promienny i soczysty. Gleam Shot Solid pH Lip Oil to natomiast olejek do ust w sztyfcie ze składnikiem dostosowującym pH. Jego konsystencja z efektem kryształu olśniewa już od pierwszego pociągnięcia, zmieniając się z przezroczystej w różowawą i ze stałej w kremową po nałożeniu na usta. Magia? Nie, KIKO MILANO!

Ostanie szlify…

Pora na ostatni szlif, który doda nieco więcej osobowości lookowi aperitivo. Letni, limitowany zapach Navigli Fizz Eau de Parfum to kwiatowo-cytrusowa woda perfumowana stworzona i wyprodukowana we Włoszech. Zawiera pochodzące ze słonecznej Italii ekstrakty cytrusowe i ekologiczny alkohol roślinny. To idealny zapach dla osób o gorącym sercu – dla tych, którzy kochają lato, koktajle o zachodzie słońca i promienne uśmiechy!

Kolekcja Juicy Fizz obecnie na stronie hebe.pl. Od 1 lipca dostępne również na: tagomago.pl, cocolita.pl, perfumeria.pl, empik.pl, ladymakeup.pl, pachnidelko.pl oraz mintishop.pl, eZebra.pl.

i Autor: materiały prasowe Kiko Milano

i Autor: materiały prasowe Kiko Milano