Męskie i oryginalne perfumy dla panów. Siła zmysłów zamknięta w nowoczesnych flakonach

Wybierając się na zakupy często można zwariować. Na półkach bowiem znajdziemy szeroki wachlarz produktów zapachowych, od mgiełek poprzez wody toaletowe aż po klasyczne perfumy. Czy różnią się one między sobą i czym kierować się podczas zakupów.

Przede wszystkim "parfum"

Poszczególne produkty zapachowe różnią się od siebie przede wszystkim koncentracją olejków eterycznych w alkoholu lub w wodzie. Wpływa to na trwałość zapachu i czas w jakim produkt będzie utrzymywał się na naszej skórze.

Perfumy - to najbardziej skoncentrowany produkty, ale również i najdroższy. Szukając oryginalnych perfum na flakonie powinna znaleźć się nazwa "parfum". W skład prawdziwych perfum wchodzi około 20-30 proc. czystej esencji. Zapach powinien utrzymywać się na skórze nawet jedną dobę.

Woda perfumowana - posiada w składzie 15-20 proc. esencji, a zapach na skórze powinien utrzymać się do 8 godzin. Szukając tego produktu w sklepach zwracaj uwagę na napis Eau de Parfum.

Woda toaletowa - najczęściej spotykana w sklepach, zawiera około 5-15 proc. esencji, a zapach utrzymuje się około 3 godziny.

Woda kolońska - zawiera 2-4 proc. olejków, a zapach utrzymuje się około dwie godziny.

Mgiełka do twarzy i ciała - to produkt o najmniejszym stężeniu olejków, posiada zazwyczaj 1-3 proc. esencji, a jego zapach nie utrzymuje się długo i raczej dedykowany jest odświeżeniu się niż traktowany jako długotrwały zapach do noszeni

Perfumy dla mężczyzn na wiosnę. Przegląd trendów z Sephory

Męskie perfumy to aromaty, które kojarzą się z siłą oraz dobrymi emocjami. Coraz częściej wskazuje się, że zapachy nie mają płci, a panowie nie muszą wybierać typowo kolońskich kompozycji. Nasze propozycje perfum dla panów to połączenie nowoczesności z hołdem tradycji. Te zapachy znajdziesz w perfumeriach Sephora. Są idealnie na prezent dla męża, ojca oraz brata.

GIVENCHY Gentleman Society Ambrée - Woda Perfumowana

Gentlemen Society Ambrée wzmacnia kultowy, drzewny charakter Gentleman Society, z nowym bursztynowym akcentem oraz balsamicznymi nutami wanilii Tasuki. Wyrażając wyjątkowe savoir-faire Givenchy, Gentleman Society Eau de Parfum Ambrée ujawnia mieszankę kwiatu narcyza i kwartetu wetiwerii, wzbogaconą o śmiałe nuty skóry i tytoniu. Ciepłe przyprawy są płynnie uzupełniane przez bogactwo wanilii Tasuki z Madagaskaru, połączone z esencją balsamu, tworząc elegancki i głęboko urzekający ślad.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Jean Paul Gaultier Le Beau Flower - Woda Perfumowana

Wraz z nową, limitowaną edycją kultowych męskich zapachów Le Beau Flower Edition, Jean Paul Gaultier przenosi nas do niezwykłego rajskiego ogrodu, w którym urzekające kwiaty budzą zmysły i prowokują. Podświadoma i obezwładniająca zmysłowość wyrażona jest przez lazurowo-zielony flakon w kształcie męskiego torsu, którego ramię zdobi rajski kwiat. Ten bezwstydnie zmysłowy zapach wyrażony jest dekadenckim aromatem kumwatu, połączonego z uzależniającym fiołkiem i kuszącym kaszmeranem. Może to właśnie o tym marzyłeś? Jedynie Jean Paul Gaultier zna prawdę.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Emporio Armani Stronger with You Intensely - Woda Perfumowana

STRONGER WITH YOU INTENSELY to intensywny i uzależniający zapach fougere, ambrowo-drzewny. Zapach otwiera się pikantną esencją różowego pieprzu, która łączy się z kultowym akordem kasztanowca STRONGER WITH YOU, dodając zapachowi ciepła i oryginalności. Serce, połączenie lawendy i szałwii, przekazuje pewną elegancję i łatwą beztroskę młodości. Nuty bazowe, mieszanka drewna bursztynowego i esencji wanilii, wzmacniają żywotność i intensywność projekcji..