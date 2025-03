Nowa kolekcja Sorvella Perfume. Signature Home Gift Set– luksus, który otula zmysły

Zmysłowa atmosfera na wyciągnięcie ręki

Nasze wnętrza to odbicie nas samych – tak jak dbamy o swój styl i pielęgnację, tak samo warto otaczać się zapachami, które budują wyjątkowy klimat. Sorvella Perfume wprowadza trzy unikatowe kompozycje, stworzone dla kobiet, które cenią subtelność, elegancję i nutę tajemniczości.

Cashmere & Pepper - połączenie aksamitnej nuty kaszmiru z intrygującą ostrością pieprzu. Idealny wybór na wieczory, kiedy chcesz otulić się ciepłem luksusu.

i Autor: materiały prasowe Cashmere & Pepper

Cardamom & Saffron – orientalna uczta dla zmysłów! Kardamon i szafran tworzą kompozycję pełną głębi, doskonałą dla kobiet, które kochają wyraziste i zmysłowe aromaty.

i Autor: materiały prasowe Cardamom & Saffron

Bergamot & Musk – świeżość bergamotki spotyka się z kremową delikatnością piżma. Ten zapach to kwintesencja subtelnej elegancji, która sprawia, że wnętrze nabiera lekkości i harmonii.

i Autor: materiały prasowe Bergamot & Musk

Luksusowy design, który pasuje do Twojego wnętrza

Każdy zestaw Signature Home Gift Set został zaprojektowany tak, by nie tylko otulać przestrzeń wyjątkowym aromatem, ale także stanowić stylowy dodatek do wnętrz. Minimalistyczne, eleganckie flakony świetnie komponują się z nowoczesnym designem, dodając przestrzeni wyrafinowanego charakteru.

Twój dom, Twoje zasady – zapachy, które tworzą wspomnienia

Kolekcja Signature Home Gift Set to idealny sposób na stworzenie atmosfery, do której chce się wracać – czy to podczas relaksujących wieczorów z książką, romantycznych kolacji czy domowego SPA.