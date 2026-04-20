Nowa kolekcja w Pepco podbija serca klientów. Motyw jamnika znika z półek

Znana sieć sklepów po raz kolejny udostępniła asortyment, który idealnie łączy ciekawy wygląd z niskimi kosztami zakupu, przyciągając fanów tanich i estetycznych dekoracji.

Świeża oferta z motywem uroczego zwierzaka zawiera zarówno tekstylia, jak i wyposażenie kuchni, co ułatwia budowanie ciepłego nastroju w każdym mieszkaniu.

Na półkach pojawiły się również doskonałe pomysły na upominki, w tym miękkie pluszaki, chętnie wybierane przez sympatyków psów w każdym wieku.

Błyskawicznie wyprzedający się towar udowadnia, że marka doskonale reaguje na aktualne potrzeby kupujących, którzy szukają tanich i ładnych rozwiązań.

W sklepach Pepco zadebiutowały nieduże przybory kuchenne oraz nieco większe akcesoria do aranżacji wnętrz. Odwiedzający dyskont mogą zaopatrzyć się w ceramiczne naczynia, takie jak miski, talerze czy kubki, które zdobi grafika sympatycznego jamnika ubranego w pasiasty strój. Koszt takich gadżetów rozpoczyna się już od zaledwie 10-12 złotych, przez co mnóstwo osób decyduje się na ich zakup pod wpływem chwili podczas rutynowej wizyty w markecie.

Tekstylia z jamnikiem w Pepco to nowy hit

Ogromnym wzięciem cieszą się również materiałowe elementy wyposażenia wnętrz. W ofercie pojawiły się koce, ozdobne poduszki oraz komplety pościeli ozdobione wizerunkiem pieska, które błyskawicznie budują ciepłą atmosferę w sypialni czy salonie. Zastosowane przez producenta motywy charakteryzują się jasną i bardzo subtelną formą, dzięki czemu doskonale odnajdą się w tradycyjnych, jak i zdecydowanie nowocześniejszych przestrzeniach. Zastosowanie takich dekoracji nie przytłacza pomieszczenia, a jedynie dodaje mu specyficznego wyrazu i poprawia nastrój domownikom.

Tanie zestawy prezentowe dla psiarzy w Pepco

Asortyment wzbogacono o artykuły idealnie nadające się na podarunki. Pluszowy piesek noszący beret zyskał miano absolutnego bestsellera, a klienci chętnie kupują go nie tylko najmłodszym, ale również dorosłym fanom czworonogów. Zestawiając taką maskotkę z ozdobną poduszką lub ceramicznym kubkiem, można łatwo stworzyć atrakcyjny i niedrogi komplet podarunkowy.

Kupujący doceniają nie tylko sam uroczy nadruk, ale również dużą spójność całej linii produktowej. Poszczególne rzeczy utrzymano w identycznym tonie kolorystycznym, co znacznie ułatwia tworzenie dopasowanych do siebie zestawów. Zaledwie pojedyncza zmiana w postaci nowej poszewki czy kubka może skutecznie odświeżyć wygląd całego pomieszczenia i nadać mu indywidualny rys.

Wiele sygnałów wskazuje, że obecny asortyment wyprzeda się w błyskawicznym tempie, powtarzając los poprzednich sezonowych hitów. Sympatycy psów oraz osoby polujące na nieszablonowe i budżetowe ozdoby do mieszkania powinni czym prędzej udać się na zakupy. Wizerunek długiego pieska zdecydowanie podbił serca klientów, stając się jednym z najbardziej pożądanych motywów dekoracyjnych ostatnich tygodni.

