Ochrona przeciwsłoneczna to Twój najlepszy przyjaciel!

Uprawiana metodami biotechnologicznymi na wyspie Houat w Bretanii, czerwona mikro-alga chroni skórę poprzez neutralizację wolnych rodników powstających w wyniku ekspozycji na promieniowanie UV. Ograniczając stres oksydacyjny wywołany przez słońce, wspomaga ochronę skóry przed uszkodzeniami komórkowymi oraz fotostarzeniem. Jednocześnie stymuluje syntezę kwasu hialuronowego*, przyczyniając się do poprawy poziomu nawilżenia skóry. Zastosowanie kompleksu czterech filtrów UV, tworzących na powierzchni skóry jednolitąi wysoce odporną barierę ochronną, umożliwia skuteczne pochłanianie oraz neutralizację promieniowania UV. Zapewnia to długotrwałą, wzmocnioną ochronę skóry – formuławykazuje wysoką odporność na wodę i pot, a jej ultralekkie, niewidoczne wykończenie nie pozostawia białych śladów.Kosmetyki z serii przeciwsłonecznej:

Mleczko do opalania w sprayu SPF 50 z czerwoną mikroalgą (150 ml / 54,50 zł w promocji -50%)

Mleczko do opalania SPF 50 z czerwoną mikroalgą 150 ml (150 ml / 54,50 zł w promocji -50%)

Mleczko do opalania w sprayu SPF 30 z czerwoną mikroalgą (150 ml/49,50 zł w promocji -50%)

Mleczko do opalania SPF 30 z czerwoną mikroalgą (150 ml/49,50 zł w promocji -50%)

Łagodzące mleczko po opalaniu z czerwoną mikroalgą i mikołajkiem nadmorskim (200 ml/29,90 zł w promocji -50%)

Delikatnie brązujący żel nawilżający do twarzy i ciała z czerwoną mikroalgą (100 ml/34,50 zł w promocji -50%)

BOTANICZNE SKŁADNIKI AKTYWNECZERWONA MIKRO-ALGA

Czerwone mikro-algi to składnik aktywny, który chroni skórę przed fotostarzeniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym. Są uprawiane w Eclosarium, na wyspieHouat w Bretanii i powstają w wyniku procesu biotechnologii morskiej.

MIKOŁAJEK NADMORSKI

Badacze Botanical Beauty Yves Rocher wybrali Mikołajka nadmorskiego ze względu na jego odporność na promienie słoneczne oraz wyjątkową zdolność magazynowania wody,dzięki czemu wspiera on nawilżenie skóry.

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe