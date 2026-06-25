Stylowe akcesoria dla zwierząt w niskich cenach. Pepco zaskakuje nową ofertą

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-25 14:04

Właściciele czworonogów coraz bardziej cenią nie tylko praktyczność gadżetów dla zwierząt, ale również ich design. Miski w kuchni, porozrzucane zabawki i legowisko w salonie to w końcu część naszej codzienności. W związku z tym chętnie wybieramy przedmioty estetyczne, a przy tym niedrogie. Sieć Pepco udowodniła, że połączenie funkcjonalności z dobrym wyglądem jest możliwe.

Kobieta w dżinsowych szortach i czarnym topie przegląda pluszowe zabawki dla zwierząt w sklepie Pepco, trzymając niebieski koszyk. Na półkach widoczne są legowiska, miski, karma i akcesoria dla pupili, które łączą funkcjonalność z modnym designem. Więcej o nowej ofercie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pepco/ Materiały prasowe
  • W dzisiejszych czasach opiekunowie zwierząt coraz chętniej sięgają po gadżety, które nie tylko spełniają swoją funkcję, ale też świetnie wyglądają i nie rujnują portfela.
  • Znana sieć sklepów, słynąca wcześniej z innych produktów, rozbudowuje asortyment o artykuły dla pupili, oferując stonowane kolory, naturalne wykończenia i wzornictwo czerpiące z aktualnych trendów.
  • Część z tych gadżetów wygląda jak ze specjalistycznych butików, jednak ich niska cena pozwala na częstsze zmiany w wyposażeniu bez obaw o domowy budżet.
  • W sklepach można znaleźć różnorodne produkty, od miejsc do spania po akcesoria pielęgnacyjne, które dzięki spójnemu stylowi pozwalają na urządzenie eleganckiego kącika dla zwierzaka.

Sieć sklepów Pepco, znana dotychczas głównie z odzieży i tanich akcesoriów domowych, coraz śmielej wkracza na rynek produktów dla zwierząt. Obecna oferta udowadnia, że firma uważnie przeanalizowała oczekiwania opiekunów czworonogów. W miejsce jaskrawych kolorów i plastiku zaproponowano stonowane odcienie, naturalne materiały oraz design wpisujący się w nowoczesne trendy wnętrzarskie.

Wiele z tych propozycji prezentuje się tak, jakby pochodziło z ekskluzywnych butików dla zwierząt. Pastelowe zabawki, minimalistyczne miski, designerskie obroże oraz beżowe i kremowe legowiska sprawiają, że przestrzeń zwierzaka staje się integralną częścią wystroju mieszkania. Takie rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie piękne wnętrza i nie chcą wybierać między estetyką a komfortem swojego pupila.

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Nowa oferta akcesoriów dla zwierząt w Pepco

Jednak tym, co przyciąga najbardziej, są wyjątkowo atrakcyjne ceny. Wiele artykułów można kupić za zaledwie kilka lub kilkanaście złotych. Niskie koszty smyczy, zabawek czy misek nie nadwyrężą budżetu, a za poduszki i legowiska zapłacimy znacznie mniej niż w tradycyjnych sklepach zoologicznych. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy lubią testować nowości lub często odświeżać wyprawkę swojego pupila.

W asortymencie dostępne są między innymi pluszowe i gumowe zabawki, miękkie legowiska i maty, praktyczne miski na wodę i pokarm, a także obroże, smycze oraz akcesoria do pielęgnacji. Wszystkie te elementy utrzymane są w podobnym stylu, co ułatwia dobranie zestawu odpowiadającego indywidualnym gustom.

Jeżeli myślisz o odświeżeniu przestrzeni swojego czworonoga, potrzebujesz niedrogich zabawek lub zwyczajnie polujesz na dobre oferty, ta propozycja z pewnością przypadnie ci do gustu. Pepco zaprezentowało asortyment, który zadowoli nie tylko zwierzaki, ale również ich opiekunów.

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