Od Paryża po Warszawę – 30 lat Sephora Collection i globalna rewolucja beauty

Historia samej Sephory sięga 1969 roku, kiedy we Francji powstała pierwsza perfumeria pod tą nazwą. Przełom nastąpił jednak w latach 90., gdy firma zaczęła zmieniać sposób, w jaki klienci kupują kosmetyki. Zamiast tradycyjnej obsługi zza lady wprowadzono samoobsługę, możliwość testowania produktów oraz swobodny dostęp do szerokiej gamy marek – od luksusowych po bardziej przystępne cenowo. Ten model szybko okazał się rewolucyjny i stał się standardem w branży.

Kluczowym momentem w rozwoju marki było przejęcie Sephory w 1997 roku przez francuski koncern luksusowy LVMH. Dzięki temu firma zyskała ogromne zaplecze finansowe i możliwość globalnej ekspansji. W kolejnych latach Sephora zaczęła otwierać sklepy na kolejnych rynkach, budując rozpoznawalną sieć, która dziś obecna jest w dziesiątkach krajów na całym świecie.

Sephora w Polsce pojawiła się na przełomie lat 90. i 2000., kiedy rynek kosmetyczny w kraju dopiero się rozwijał, a centra handlowe zaczynały zyskiwać na znaczeniu. Pierwsze perfumerie szybko przyciągnęły klientów nowym standardem obsługi i możliwością testowania produktów, co w tamtym czasie było dużą nowością. Dziś Sephora jest jednym z liderów segmentu beauty premium w Polsce, oferując zarówno produkty luksusowych marek, jak i własną linię Sephora Collection.

Sephora Collection, czyli marka własna sieci Sephora, zadebiutowała w 1995 roku i od początku miała jasny cel: oferować kosmetyki dostępne cenowo, ale jednocześnie modne, innowacyjne i zgodne z dynamicznie zmieniającymi się trendami w makijażu oraz pielęgnacji. Z biegiem lat linia ta stała się jednym z filarów całej sieci, a dla wielu klientów na całym świecie – pierwszym krokiem do świata beauty.

30-lecie Sephora Collection to nie tylko jubileusz marki kosmetycznej. To symbol zmian w całej branży beauty – od tradycyjnych perfumerii po interaktywne, multibrandowe przestrzenie. A Polska, choć dołączyła później, dziś jest ważnym elementem tej globalnej układanki.

Za co kochamy Sephora Collection?

SEPHORA COLLECTION BRONZE BRONZE GLOW PALETTE - Trio bronzerów i rozświetlaczy o różnej teksturze

Konturuje, ociepla i rozświetla: uzyskaj promienną, muśniętą słońcem cerę, która wygląda bardziej realistycznie niż kiedykolwiek wcześniej dzięki palecie Bronze bronze glow SEPHORA COLLECTION. 2 bronzery i 1 rozświetlacz, które można stosować samodzielnie lub warstwowo, aby uzyskać efekt subtelnej opalenizny lub bardziej intensywnego brązu. Paleta jest dostępna w 5 harmonijnych odcieniach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Podkład o naturalnym wykończeniu

Już od pierwszej minuty i po jednej aplikacji podkład BEST SKIN EVER zapewnia idealne stopniowane krycie: od średniego po mocne. Koryguje niedoskonałości i zaczerwienienia, nie tworząc efektu maski. Naturalne satynowe wykończenie i niewyczuwalna konsystencja nadają Twojej cerze najpiękniejszy wygląd.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Cream Lip Stain - Matowa pomadka w płynie

CREAM LIP STAIN to matowa pomadka, która otula usta ultracienką warstwą koloru, ultra matową, ultra napigmentowaną. Rezultat makijażu, który zapewnia sukces od ponad 10 lat, pozostaje ten sam. Ikoniczne połączenie: siła matowości, intensywna pigmentacja i wydajność formuły bez przenoszenia.