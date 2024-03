Oto sekret pięknej skóry na lato, czyli dlaczego świat beauty pokochał maseczki

Nasze życie nieustannie przyśpiesza. Otoczeni biurowcami i betonowymi dżunglami coraz częściej szukamy zielonych oaz (choćby na weekendowe wypady poza miasto) i sposobów na zaszczepienie cząstki natury w naszej codzienności. Tą naturę warto zaczerpnąć do swojej pielęgnacji skóry. Marka FOREO posiada w swojej ofercie urządzenie, które już kilka lat temu zrewolucjonizowało pielęgnację. W zaledwie kilka minut dostarczysz swojej skórze moc składników aktywnych, jakie oferują maseczki w płachcie.

Starannie opracowane kosmetyki do pielęgnacji skóry FOREO doskonale komponują się z rewolucyjnymi urządzeniami marki. Synergia między innowacyjną technologią, a aktywnymi składnikami, gdzie urządzenie zwiększa efektywność i wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, prowadzi do jeszcze lepszych rezultatów. Koncepcja znana jako szwedzka rutyna pielęgnacyjna to minimalistyczne podejście, oparte na korzystaniu z kilku starannie wybranych produktów, zapewniających maksymalne rezultaty przy minimalnym wysiłku.

Zobacz także: Wiosenna moda nie zna granic. To czas na zabawę wzorami i kolorami. Ta torebka sprawi, że w duszy zagra Ci "Chihuahua"

Zwiększ nawilżenie skóry o 126% w 2 minuty

Podaruj skórze 5 przeciwdziałających starzeniu zabiegów spa na twarz. Potwierdzone klinicznie zmniejszenie zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO™ 3 bezpośrednio zwalcza efekty utraty wilgotności przez skórę oraz zmniejszenia elastyczności z wiekiem, ujędrniając jednocześnie skórę za pomocą chłodzącej krioterapii.

W przeciwieństwie do tradycyjnych nawilżaczy i maseczek, technologia Hyper-Infusion urządzenia UFO™ 3 zapewnia dogłębne, długotrwałe nawilżenie, które pomaga wprowadzić składniki aktywne produktów pielęgnacji wgłąb skóry, gdzie działają najlepiej. Sprawia to, że urządzenie to jest niezbędne do uzyskania młodziej wyglądającej, promiennej cery przez cały dzień.

Chłodząca krioterapia

Ujędrnia skórę oraz przynosi jej ulgę, więc możesz zapomnieć o zmarszczkach i opuchliźnie, zmniejszając jednocześnie pory.

Rozgrzewająca termoterapia

Ułatwia wchłanianie składników aktywnych maseczki w głąb skóry, czyli tam, gdzie działają najlepiej, dla optymalnego nawilżenia i wyników.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO