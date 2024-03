i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Promocje w Rossmannie

Polki oszalały na punkcie tego pudru z promocji Rossmanna. Pogromca zmarszczek i suchych skórek. Idealnie gładka skóra za 20 zł. Wystarczy jedno pociągnięcie pędzlem

Jeszcze tylko przez kilka dni skorzystasz z aktualnych promocji Rossmanna. Tylko do wtorku, 2 kwietnia taniej kupisz kultowy puder sypki, w którym zakochały się kobiety. To drobno zmielona formuła, która niweluje widoczność zmarszczek i ujednolica koloryt skóry. Puder z promocji Rossmanna genialnie przedłuża trwałość makijażu i maskuje niedoskonałości. A wszystko to, za niecałe 20 zł. Ten puder z promocji Rossmanna to prawdziwy hit.