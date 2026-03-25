Promocja na perfumy w Rossmann. Ten tani zamiennik kultowych perfum Toma Forda kupisz za grosze!

Klienci masowo ruszyli do drogerii Rossmann, aby skorzystać z rewelacyjnych rabatów na popularne kosmetyki.

W obniżonej cenie dostępna jest woda toaletowa, która doskonale imituje luksusowy zapach Tom Ford Lost Cherry.

Wyjątkowa oferta potrwa do 1 kwietnia 2026 roku, jednak zapasy mogą wyprzedać się znacznie szybciej.

Sieć handlowa Rossmann od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku drogeryjnym. Klienci regularnie odwiedzają te sklepy ze względu na niezwykle zróżnicowaną ofertę, obejmującą zarówno chemię domową, jak i artykuły higieniczne oraz kosmetyki kolorowe. Na półkach można znaleźć produkty przeznaczone na każdą kieszeń, od powszechnie znanych marek po nieco bardziej ekskluzywne pozycje. To właśnie regularnie organizowane akcje rabatowe sprawiają, że konsumenci chętnie wracają tu na wielkie zakupy, chcąc upolować swoje ulubione artykuły za ułamek standardowej kwoty.

Tani zamiennik Lost Cherry od Toma Forda w sklepach Rossmann

Prawdziwym hitem obecnej wyprzedaży stały się produkty zapachowe marki Pheym. Użytkowniczki mediów społecznościowych błyskawicznie zauważyły, że wariant o nazwie Cherish to genialna alternatywa dla niezwykle drogich perfum Lost Cherry stworzonych przez dom mody Tom Ford. Oryginalna kompozycja, bazująca na intensywnych akordach wiśni i gorzkich migdałów, wiąże się z gigantycznym wydatkiem rzędu 2000 złotych za flakon o pojemności 100 mililitrów, a mniejsza wersja to wciąż koszt około 1700 złotych. Nic dziwnego, że kiedy na drogeryjnych półkach pojawił się budżetowy odpowiednik tego eleganckiego zapachu, flakony wyprzedały się w mgnieniu oka. Standardowo za 50 mililitrów wody toaletowej Pheym trzeba zapłacić 44,99 zł, jednak dzięki trwającej obniżce można ją zdobyć za zaledwie 27,99 zł. Promocyjna oferta obowiązuje od 19 marca do 1 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania asortymentu, a zakupów można dokonywać stacjonarnie, w aplikacji mobilnej i sklepie online.

9