Rewolucja w wiosennych porządkach

Wiosenne porządki to idealny czas, aby przemyśleć kwestię tego, jakich środków czystości używamy do mycia naszych domów i mieszkań. Tradycyjne detergenty, mogą usunąć zanieczyszczenia skutecznie, ale… tylko na chwilę. Wykorzystują bowiem chemiczne substancje, takie jak chlor czy alkohol. Badania zaś wskazują, że powierzchnie poddane sterylizacji stają się ostatecznie terenem, na którym liczba szkodliwych bakterii wzrasta i tonawet o 75%!

Zobacz także: Horoskop na Wielkanoc. Przepowiednia wskazuje, że ten znak zodiaku otrzyma ważną wiadomość. Wstanie nowy świt i zapanuje nowy ład

YOPE Probiotics to naturalna alternatywa dla tradycyjnych środków czyszczących. W skład linii wchodzą specjalnie opracowane preparaty z dodatkiem dobrych bakterii - probiotyków, które nie tylko skutecznie czyszczą, ale również wspierają rozwój korzystnej mikroflory, tworząc zdrowe i bezpieczne środowisko dla domowników i ich zwierzęcych towarzyszy. Dobre bakterie zawarte w jogurcie dbają o zrównoważoną mikroflorę w naszym organizmie, a te zawarte w linii YOPE Probiotics o środowisko wokół nas.

Produkty, działają długofalowo. Pomagają eliminować brud i niepożądane mikroorganizmy w momencie sprzątania, a jednocześnie wspierają rozwój dobroczynnych bakterii na czyszczonych powierzchniach. Dzięki temu dla bakterii nie ma już miejsca w naszych domach!

Uniwersalne zastosowanie

Produkty z linii YOPE Probiotics pozwolą na naprawdę generalne porządki, dzięki swojej uniwersalności. Przygotowując dom do zmiany sezonów oraz rodzinnych spotkań, ważne staje się zadbanie o każdy szczegół. Co możesz zrobić dzięki produktom od YOPE? Wyczyścić balkon i meble ogrodowe, umyć okna, wyszorować podłogę wokół psiej miski, wyczyścić garnki, a nawet… buty! Wszystko będzie lśniło, jak nowe!

Co wchodzi w skład linii YOPE Probiotics?

Probiotyczny płyn do mycia kuchni w spray’u gwarantuje, że Twoja kuchnia będzie lśnić na wiosnę i podczas świątecznych przygotowań! Bez trudu radzi sobie z zabrudzeniami i osadami na wszystkich zmywalnych powierzchniach, zapewniając idealną czystość bez szorowania. Jego zaawansowana formuła eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia długotrwałą ochronę przed złymi bakteriami. Płyn dostępny jest w drogeriach ROSSMANN.

Probiotyczny płyn do mycia naczyń został stworzony, po to by Twoje naczynia mogły błyszczeć podczas codziennego użytku, jak i w czasie specjalnych okazji. Płyn radzi sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami — od tłuszczu po przypalenia. Nie pozostawia przy tym żadnych smug, nawet na najdelikatniejszych kieliszkach. Płyn jest nie tylko skuteczny, ale również bezpieczny dla ludzi i zwierząt oraz odpowiedzialny ekologicznie —używając go, wspierasz proces oczyszczania wód.

Probiotyczny płyn uniwersalny idealny do różnych powierzchni, od ceramiki po tworzywa sztuczne. Płyn bez trudu radzi sobie z zabrudzeniami wewnątrz i na zewnątrz domu. Jego naturalne substancje myjące zapewniają wysoką skuteczność i jednocześnie bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt domowych oraz środowiska. Biodegradowalna formuła nie tylko czyści, ale również neutralizuje nieprzyjemne zapachy, sprawiając, że Twój dom staje się oazą świeżości i czystości.

Probiotyczny płyn do mycia podłóg usuwa codzienne zabrudzenia z różnych rodzajów podłóg, glazury i terakoty, przywracając im naturalny blask. Dzięki zawartości probiotyków nie tylko dokładnie czyści, ale również pomaga kontrolować nieprzyjemne zapachy, co jest szczególnie ważne dla domów, w których mieszkają zwierzęta.

Probiotyczny płyn do mycia kabin prysznicowych to doskonały wybór dla osób dbających o zdrowie i czystość łazienki. Skutecznie czyści ceramikę, fugi i armaturę, ograniczając rozwój pleśni i zmniejszając ryzyko alergii.

Probiotyczny płyn do WC pomoże utrzymać świeżość i higienę w newralgicznym punkcie Twojego domu. Jego skoncentrowana formuła zapewnia doskonałą wydajność, a przyjemny zapach utrzymuje świeżość na długo po użyciu. Skutecznie czyści i jest bezpieczny dla użytkowników oraz środowiska, wspierając proces oczyszczania wód.

Probiotyczna pasta czyszcząca idealna do usuwania uporczywych zabrudzeń w kuchni, łazience, na balkonie czy meblach ogrodowych. To uniwersalny środek do wszystkich powierzchni, który intensywnie czyści, nie niszcząc przy tym materiałów.

i Autor: materiały prasowe YOPE

i Autor: materiały prasowe YOPE