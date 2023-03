Rusza Program Atopowe Wsparcie od Avène. Do wygrania 3-tygodniowy pobyt dziecka z rodzicem w Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Marka Eau Thermale Avène już od 2015 wspiera ich, oferując bezpłatny pobyt w Centrum Hydroterapii w Avène na południu Francji i program zabiegów bazujących na Wodzie termalnej.

W lipcu 2022 w Avène 3 tygodnie spędziła 9-letnia Helena, w tym roku marka kontynuuje program Atopowe Wsparcie od Avène, organizując kolejną edycję konkursu odbywającego się pod hasłem „Kojące Opowieści”.

Czym jest AZS?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą zapalną skóry, która dotyczy coraz większej liczby małych dzieci, a czasami również dorosłych. Jej objawy są wywoływane przez współwystępowanie czynników genetycznych, immunologicznych (związanych z naszą naturalną odpornością) i środowiskowych. Dominującym objawem AZS jest suchość i świąd skóry, które w znaczący sposób utrudniają pacjentom życie. Długotrwałe i konsekwentne stosowanie emolientów to bardzo ważny element profilaktyki oraz pielęgnacji skóry w przebiegu AZS, a więc walki ze świądem*. Należy pamiętać, że w tym przypadku najważniejsze jest, by wzmocnić barierę ochronną skóry i przywrócić jej komfort.

Kampania Atopowe Wsparcie od Avène

Eau Thermale Avène solidaryzuje się z osobami chorymi oraz ich rodzinami. Odpowiadając na potrzeby małych pacjentów z AZS oraz rodziców dzieci, które przez uporczywe drapanie suchej jak papier skóry i nieprzespane noce odczuwają frustrację, niepokój i niemoc, marka proponuje rozwiązanie. Co mogą zrobić rodzice? Wymyślić dla swoich dzieci Kojące Opowieści i dołączyć do akcji Avène.

Na kanałach social media i na stronie https://www.eau-thermale-avene.pl/lp/atopowewsparcie 8 marca wystartował konkurs Kojące Opowieści, w którym nagrodą główną jest 3-tygodniowy pobyt dziecka z rodzicem w Centrum Hydroterapii w Avène we Francji (od 2 do 22 lipca 2023 r.). W tym roku zostaną również przyznane 2 nagrody dodatkowe: wyróżnienie 1 obejmie 10 rocznych zapasów dermokosmetyków do pielęgnacji skóry atopowej, a wyróżnienie 2 to 10 jednorazowych zestawów XeraCalm A.D.

Zadanie konkursowe składa się z 3 kroków:

przygotowanie przez rodzica kojącej opowieści na dobranoc dla swojego dziecka w dowolnej formie: pisemnej, zdjęć lub video;

opublikowanie go w formie postu lub rolki na Instagramie, z użyciem #KojaceOpowiesciAvene oraz uzupełniająco: #AtopoweWsparcieodAvene;

przesłanie poprawnie wypełnionego formularza, pobranego ze strony (link).

Akcja potrwa od 8 marca do 5 kwietnia.

Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej wymaga produktów, które pozwolą przywrócić jej komfort (złagodzić objawy stanu zapalnego, zmniejszyć odczucie swędzenia) oraz prawidłowe funkcjonowanie bariery hydrolipidowej.

Gama XeraCalm A.D to innowacyjna i skuteczna gama produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała niemowląt, dzieci i dorosłych. Te dermokosmetyki odżywiają i koją wrażliwą skórę, zmniejszając odczucie swędzenia. Przywracają prawidłową różnorodność mikrobiomu skóry¹ i odbudowują jej warstwę ochronną. W ten sposób gama produktów XeraCalm A.D zapewnia skórze ze skłonnością do atopii niezbędną pielęgnację i bezpieczeństwo.

Czym jest KOMPLEKS I-modulia®?

I-Modulia® to chroniony patentem kompleks składający się z lipopolisacharydów, aminokwasów oraz węglowodanów - farmakologicznie czynnych związków pochodzących z mikroflory Aquaphilus dolomiae, obecnej w Wodzie termalnej Avène. Badania nad stworzeniem tego wyjątkowego, biotechnologicznego składnika aktywnego trwały 12 lat.

I-Modulia® działa na mediatory komórkowe odpowiedzialne za stymulację procesu powstawania świądu, reakcji zapalnej i wrodzonej odporności skóry. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniu in vitro na skórze atopowej, gdzie, poza suchością, występuje:

nagły stan zapalny skóry

nieustający świąd

wrodzony brak odporności prowadzący do wtórnych nadkażeń bakteryjnych/

Avène nie tylko niesie ukojenie w postaci dermokosmetyków wyciszających objawy AZS, ale także wspiera rodziców i dzieci emocjonalnie.

